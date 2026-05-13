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全球OTT大獎╱「逐玉」田曦薇、鄧凱入圍 獨漏張凌赫…網氣炸

娛樂新聞組／綜合報導
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「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍亞洲內容大賞，獨漏張凌赫。(取材自微博)
「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍亞洲內容大賞，獨漏張凌赫。(取材自微博)

由釜山國際影展主辦、被譽為「亞洲版艾美獎」的亞洲內容暨全球OTT大獎12日揭曉入圍名單，其中，熱播劇「逐玉」入圍多個獎項，包括女主田曦薇、男配鄧凱均獲個人提名，唯獨男主張凌赫未入圍任何演技類獎項，跌破不少網友眼鏡，相關話題迅速登上熱搜。

「逐玉」在亞洲內容大賞中斬獲「最佳亞洲項目」等四項提名，成為華語劇集出海的重要代表。作為「逐玉」靈魂人物，張凌赫飾演的「謝征」兼具人氣與話題度，但在田曦薇、鄧凱皆獲提名情況下，他卻成了最大遺珠，形成「劇紅人未紅」的強烈反差。

針對未入圍原因，業內傳出多種觀點。有影評人分析，亞洲內容大賞評審更看重角色層次、表演質感與角色真實度，張凌赫在劇中的古裝扮相與武將氣質的契合度、情緒層次的細膩度，未達評審標準。此外，「粉底液將軍」等與公眾爭議事件，也可能影響國際評審的整體評價。

不過，支持者卻氣炸了，直指張凌赫成功塑造角色並帶動劇集出圈，未入圍令人遺憾。甚至有網友指出，南韓獎項可能存在地域傾向，稱「對韓流有威脅的演員會受打壓」。

截至目前，張凌赫方及劇組尚未對未入圍一事回應。不過，在近期採訪中，張凌赫曾自評演技「6分」，坦言雖嚮往行業大獎，但強調「專注打磨作品才是演員底氣」。

在其他入圍方面，田曦薇憑藉「樊長玉」一角提名最佳女主角，成為本屆唯一入圍該獎項的中國女演員，將與申惠善、朴寶英等知名韓星角逐視后；鄧凱提名最佳男配角，因細膩刻畫角色從陰鷙到絕望的轉變而獲認可。另外，宋威龍則以「驕陽似我」入圍最佳男主角。

亞洲內容大賞涵蓋全球231部參選作品，本屆頒獎典禮將於6月20日在釜山舉行。

「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍全球OTT大獎，獨漏張凌赫。(取材自微博)
「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍全球OTT大獎，獨漏張凌赫。(取材自微博)

「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍全球OTT大獎，獨漏張凌赫。(取材自微博)
「逐玉」中的田曦薇、鄧凱皆入圍全球OTT大獎，獨漏張凌赫。(取材自微博)

艾美獎 張凌赫

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