戲說從頭／張藝謀監製「主角」開播就封王 名伶傳奇吸眼球

劉浩存為了角色苦練秦腔功底，在劇中展現的台步與身段令觀眾驚艷。(取材自微博)

由張藝謀擔任藝術總監、改編自茅盾文學獎同名小說的電視劇「主角」，近日在央視一套黃金檔開播，首播收視峰值迅速衝破2.34%，創下近期收視新高，展現出「劇王」姿態。網路平台熱度也在短短20分鐘內登頂，實現了收視與口碑的雙重開門紅。

年代劇「主角」以陝北山村的放羊娃憶秦娥（劉浩存飾）的跌宕人生為主線，講述了她從一個牧羊女在機緣巧合下進入劇團，歷經波折與時代變遷，憑藉執著與刻苦，最終成長為一代秦腔名伶的傳奇故事。

據最新的酷雲實時數據顯示，「主角」在首播當晚展現了極強的觀眾號召力。該劇第一集播出不到半小時，實時收視率便迅速突破2.1%；至第二集時，收視峰值更一度衝破2.3421%，平均收視率穩定在2.1761%高位。

此數據不僅讓「主角」穩坐同時段全國收視冠軍，更創下了央視一套今年以來的最佳首播紀錄；在網路播放平台同樣表現亮眼，該劇於騰訊視頻上線後，僅僅20分鐘便成功登頂貓眼劇集熱度總榜。

社群平台上，關於「主角電影感」、「秦腔文化」等話題頻頻登上微博 熱搜，抖音 等短影音平台的相關短片播放量也呈現指數級增長。業界分析指出，該劇成功吸引了從傳統電視觀眾到年輕族群的全方位關注，其紮實的敘事節奏與精良的畫面質感，是留住觀眾的關鍵。

除了亮眼的收視，演員的表現更是口碑核心。劇中，飾演「憶秦娥」的劉浩存成為討論焦點。她為了角色苦練秦腔功底，在劇中展現的台步與身段令觀眾驚艷，成功詮釋了女主角從學徒到一代名伶的成長跨度，被評價為「靈氣與張力並存」。竇驍、翟子路等中青代演員表現也很亮眼，共同構築了一幅鮮活的劇團群像。

與之搭檔的張嘉益與秦海璐等實力派演員，則以沉穩的演技為全劇定調。張嘉益飾演的老師形象入木三分，與劉浩存之間的師徒戲碼張力十足。

隨著劇情的深入，市場預期「主角」的收視與熱度將持續攀升，有望競爭2026年度的「大滿貫」劇王。