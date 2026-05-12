虞書欣出席LA「亞裔版MetGala」 網酸：她算國際巨星？

虞書欣身穿名為「鸞鳳」的中國非遺「盤金繡」高定禮服亮相。(取材自微博)

中國女星虞書欣 近日受邀出席在洛杉磯 舉辦、被譽為「亞裔版MetGala」的「Gold Gala」。她作為首位受邀的中國95後藝人，以「亞太青年藝術家代表」身分出席，打破此前皆由李連杰、楊紫瓊、章子怡 等國際級影星主導的局面。當天，虞書欣身穿中國非遺高定禮服亮相，成功吸睛，但也有網友質疑她不夠紅、「國際認可度」不足。

當晚紅毯上，虞書欣身穿名為「鸞鳳」的中國非遺「盤金繡」高定禮服亮相。這套禮服以石榴紅肌理搭配黑色薄紗拖尾，細密的金線刺繡在燈光下流光溢彩。現場媒體形容這套造型「將洛杉磯的夜空點亮成了紫禁城」。晚宴上，虞書欣並與奧運冠軍谷愛凌相鄰而坐。

虞書欣此次亮相獲得了專業時尚圈的高度肯定，權威媒體VOGUE蓋章認證其造型；在社群平台上，網友普遍認可虞書欣打破了新生代演員在國際頂級亞裔盛事的空白，評價其「不僅是去走紅毯，更是帶著實績與文化底氣走向世界」。

不過，在一片讚美聲中，也有部分網友質疑，雖然虞書欣在東南亞及亞裔圈層擁有高人氣，但在歐美主流影視圈的認知度依然有限。有評論認為，此次受邀更多是主辦方Gold House為了吸引華語市場流量的商業策略，而非其演藝成就已達到「國際影后」的層級。在部分社群平台上，甚至出現「虞書欣不算國際巨星吧」、「是否又是一次出口轉內銷的紅毯行銷」負面討論。相關話題引起熱議。