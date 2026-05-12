我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／川習會前對北京小動作不斷 川普極限施壓大交易？

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

虞書欣出席LA「亞裔版MetGala」 網酸：她算國際巨星？

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
虞書欣身穿名為「鸞鳳」的中國非遺「盤金繡」高定禮服亮相。(取材自微博)
虞書欣身穿名為「鸞鳳」的中國非遺「盤金繡」高定禮服亮相。(取材自微博)

中國女星虞書欣近日受邀出席在洛杉磯舉辦、被譽為「亞裔版MetGala」的「Gold Gala」。她作為首位受邀的中國95後藝人，以「亞太青年藝術家代表」身分出席，打破此前皆由李連杰、楊紫瓊、章子怡等國際級影星主導的局面。當天，虞書欣身穿中國非遺高定禮服亮相，成功吸睛，但也有網友質疑她不夠紅、「國際認可度」不足。

當晚紅毯上，虞書欣身穿名為「鸞鳳」的中國非遺「盤金繡」高定禮服亮相。這套禮服以石榴紅肌理搭配黑色薄紗拖尾，細密的金線刺繡在燈光下流光溢彩。現場媒體形容這套造型「將洛杉磯的夜空點亮成了紫禁城」。晚宴上，虞書欣並與奧運冠軍谷愛凌相鄰而坐。

虞書欣此次亮相獲得了專業時尚圈的高度肯定，權威媒體VOGUE蓋章認證其造型；在社群平台上，網友普遍認可虞書欣打破了新生代演員在國際頂級亞裔盛事的空白，評價其「不僅是去走紅毯，更是帶著實績與文化底氣走向世界」。

不過，在一片讚美聲中，也有部分網友質疑，雖然虞書欣在東南亞及亞裔圈層擁有高人氣，但在歐美主流影視圈的認知度依然有限。有評論認為，此次受邀更多是主辦方Gold House為了吸引華語市場流量的商業策略，而非其演藝成就已達到「國際影后」的層級。在部分社群平台上，甚至出現「虞書欣不算國際巨星吧」、「是否又是一次出口轉內銷的紅毯行銷」負面討論。相關話題引起熱議。

虞書欣 洛杉磯 章子怡

上一則

37歲Baby化嫩妝拍寫真 網嘲臉僵、沒靈魂

下一則

母砸菜錢逼四處試鏡 王祖賢淚揭「童年陰影」

延伸閱讀

Met Gala／BLACKPINK首度全員到齊 Jennie化身美人魚、Jisoo獻處女秀

Met Gala／BLACKPINK首度全員到齊 Jennie化身美人魚、Jisoo獻處女秀
Met Gala明星光鮮背後的狼狽：上廁所比走紅毯還難

Met Gala明星光鮮背後的狼狽：上廁所比走紅毯還難
Met Gala／她是誰？凱蒂佩芮「無臉」見人

Met Gala／她是誰？凱蒂佩芮「無臉」見人
Met Gala／甜茶女友激凸上陣 「乳點」視覺效果太勁爆

Met Gala／甜茶女友激凸上陣 「乳點」視覺效果太勁爆

熱門新聞

法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？