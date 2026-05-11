我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

王祖賢淚揭童年陰影 母砸錢逼試鏡「失敗被敲頭」

熊黛林自曝窮到只剩20元 拒穿透視裝被罵「不演就滾」躲角落崩潰痛哭

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊黛林罕見談出道辛酸。（取材自熊黛林微博）
熊黛林罕見談出道辛酸。（取材自熊黛林微博）

女星熊黛林從模特兒出身，早年因與香港天王郭富城的一段戀情備受矚目，之後嫁給身價百億的富三代郭可頌，婚後育有一對雙胞胎女兒。她在綜藝節目「無限超越班4」中罕見談起剛入行時的辛酸經歷，透露自己曾遭逼穿透視裝走秀，甚至被導演當眾羞辱，回憶起當年往事時一度情緒失控、眼眶泛紅。

熊黛林坦言，自己19歲踏入模特圈時發展並不順利，因為外型與當時主流審美不同，長期接不到工作，經濟狀況一度陷入谷底。她透露，最窮的時候身上只剩20元人民幣，生活幾乎快撐不下去，只能四處尋找工作機會，靠朋友接濟與借錢度日。

後來她得知北京時裝周正在徵選模特兒，便向朋友借錢買車票，獨自搭火車前往北京試鏡。原以為成功錄取後終於能迎來轉機，沒想到在領取服裝時，卻被安排穿著一套尺度極大的透視裝。她當下鼓起勇氣向工作人員表達不安，希望能更換服裝，沒想到卻惹怒導演，對方當場失控大罵：「你算什麼東西？給你機會還敢挑，不想演就滾。」

突如其來的羞辱讓熊黛林當場愣住，但面對現實壓力與窘迫經濟狀況，她思考幾分鐘後，最後仍選擇硬著頭皮完成演出。她透露，直到走秀結束謝幕後，自己才躲到角落崩潰大哭，情緒久久無法平復。

香港

上一則

王祖賢淚揭童年陰影 母砸買菜錢逼試鏡「失敗被敲頭」親情破碎太痛苦

下一則

「穿著Prada的惡魔2」全球印鈔4.3億 2周超越首集

延伸閱讀

楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道

楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道
「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯
王祖賢淚揭童年陰影 母砸買菜錢逼試鏡「失敗被敲頭」親情破碎太痛苦

王祖賢淚揭童年陰影 母砸買菜錢逼試鏡「失敗被敲頭」親情破碎太痛苦
與林志玲遠距戀 AKIRA自曝為了約會「曾當天來回日台」

與林志玲遠距戀 AKIRA自曝為了約會「曾當天來回日台」

熱門新聞

法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？