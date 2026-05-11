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撕木頭男標籤…宋威龍加盟「偏偏寵愛」挑戰深情銀髮校霸

娛樂新聞組／綜合報導
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宋威龍傳出加盟青春劇「偏偏寵愛」，飾演經典角色「江忍」。(取材自微博)
宋威龍傳出加盟青春劇「偏偏寵愛」，飾演經典角色「江忍」。(取材自微博)

憑藉熱播劇「驕陽似我」人氣再漲一波的大陸男星宋威龍，近日傳出加盟青春劇「偏偏寵愛」，飾演經典角色「江忍」。該劇由「點燃我，溫暖你」原班頂級團隊打造，宋威龍將以185公分的身高優勢與冷感桀驁氣質，挑戰原著中偏執且深情的銀髮校霸形象，消息一出隨即登上熱搜。

宋威龍在「驕陽似我」中飾演的精英醫生林嶼森被觀眾譽為其「演技轉折點」，他摒棄了過往略顯生硬的表演方式，轉而使用「減法表演」，透過細膩的微表情與眼神流轉，成功撕下了「木頭美男」標籤。

此次接演「偏偏寵愛」中的江忍，可說是極大挑戰。他必須在「暴戾偏執」與「極致溫柔」之間反覆橫跳，書粉對於其濃顏系長相與武術功底表示認可，認為其外形與原著中桀驁不馴的少年形象高度契合。

除了男主角敲定宋威龍外，目前，女主角人選仍在楊超越與艾米之間懸而未決，這也成為網路上熱議的另一大變數。據悉，高流量女星楊超越憑藉清純形象被指貼合「校花」設定；年僅18歲的艾米則因強烈的少女感與角色適配度獲得認可。

「偏偏寵愛」劇情核心圍繞著「偏執少年」江忍與「校花學霸」孟聽之間的雙向救贖展開。劇組釋出的概念海報中，機車、草莓與暴雨等符號，暗示將高度還原原著中如「火災救援」、「暴雨吻墓碑」等名場面。這種夾雜著玻璃渣的甜寵風格，正是現今觀眾最著迷的敘事節奏。

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