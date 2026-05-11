張曼玉豪宅露台變菜園 挖芋頭超興奮 網讚：很會生活

張曼玉在香港當起「城市農夫」，部分蔬食材料也能自給自足。（翻攝自張曼玉小紅書）

61歲香港 影后張曼玉 淡出影壇多年，過著低調半隱居生活，近日她素顏在豪宅陽台挖芋頭的影片曝光，只見她滿手泥巴，挖出芋頭時露出純粹笑容，讓網友直呼「太鬆弛」，稱讚影后很會生活。

網易號「老吳教育課堂」報導，近日張曼玉在自己的社交帳號上更新了一條收芋頭的Vlog，影片中可看到她在香港豪宅的露台上擺滿了各種大花盆，裡頭種了各式花草，還有她打算收成的一大盆芋頭。影片裡的張曼玉穿著一件寬鬆的格紋襯衫，紮著隨性的馬尾，素顏出鏡的她臉上有著清晰的眼角皺紋和曬斑，毫不掩飾歲月的痕跡。

張曼玉手裡拿著剪刀，先將茂盛的芋頭葉剪短，接著用小鏟子熟練地刨開盆裡的泥土，過程中完全不在意會弄髒自己的衣服和手，挖得相當專注。

當張曼玉從泥土裡掏出好幾顆芋頭時，臉上露出純粹的笑容。她還在配文裡寫道：「當了城市農夫已經七年多了，不知道為什麼每次收成的時候，還是會那麼興奮！ 」影片一曝光，也讓網友稱讚她「很會生活」、「這是在轉型田園系女超人啊」、「這也太鬆弛了吧」。

據了解，張曼玉早在七年前就在法國波爾多的莊園裡體驗農場生活，當時她會爬梯子去摘無花果，甚至會鑽進雞舍裡撿雞蛋。如今在香港當「城市農夫」，張曼玉感慨，原以為當農夫是很浪漫的事，真正做了才發現真的很辛苦。

自從2025年8月張曼玉進駐社交平台以來，第一條視頻就斬獲了88萬個點讚，短短九個月，粉絲量突破160萬大關，足見網友被她這種毫不掩飾歲月痕跡、充滿生命力的狀態所吸引。