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梁朝偉紐約宣傳「寂靜的朋友」 自曝從不挑劇本只挑人

記者劉梓祁／綜合報導
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梁朝偉隨新片「寂靜的朋友」抵達紐約，出席林肯中心電影協會(FLC)回顧影展。（F...
梁朝偉隨新片「寂靜的朋友」抵達紐約，出席林肯中心電影協會(FLC)回顧影展。（FLC提供）

香港影星梁朝偉近日隨新片「寂靜的朋友」(Silent Friend)抵達紐約，出席林肯中心電影協會(FLC)回顧影展「一代宗師：梁朝偉」(The Grandmaster: Tony Leung)。他分享自己挑片原則，最先看的往往不是劇本，而是人。

「寂靜的朋友」由匈牙利導演恩伊達(Ildikó Enyedi)執導，梁朝偉說，他最初並不認識恩伊達，是在得知對方想找他後，先觀看了她過去的作品。

梁朝偉表示，第一次與導演線上會面時，對方給他的感覺是「非常有內涵，很謙虛但是很有自信」，也很清楚自己想做什麼，因此很快便決定接拍。梁朝偉說，自己通常會「用心去感覺」一名導演能否合作，而不是單純靠理性計算。

梁朝偉說，他挑選作品「不是因為劇本，都是因為人，都是因為導演」，因為不同導演會有不同的解釋與講故事方式。實際拍攝時，梁朝偉形容片場氣氛「很舒服」。他說，恩伊達的劇組像一個家庭，許多工作人員已與導演合作多年，整個團隊規模很小，現場安靜，大家都熱愛電影，「很溫馨但是又在工作」。

新戲中，梁朝偉大量段落是在與植物沉默對戲。他說，「寂靜的朋友」讓他學到很多新東西，他開始覺得植物是某種「有感知的存在」(sentient beings)，甚至可能具有某種程度的意識。

梁朝偉隨新片「寂靜的朋友」抵達紐約，片中飾演滯留校園的植物神經科學家。（1-2 ...
梁朝偉隨新片「寂靜的朋友」抵達紐約，片中飾演滯留校園的植物神經科學家。（1-2 Special提供）

本片也是自2007年「色戒」後，梁朝偉再次拍攝全身裸露場景，赤身在雨中與大樹共處。梁朝偉說，那場戲是科學家研究樹的實驗一部分，因此在劇情上很重要。他表示，作為專業演員，若劇情需要，便應該完成，「我沒覺得是什麼。」

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