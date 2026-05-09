汪峰被爆情變 小18歲網紅刪光戀愛痕跡「被綠暗示文」瘋傳

汪峰（右）和森林北被爆情變。(摘自微博)

中國大陸歌手汪峰2023年宣布與章子怡 離婚，2024年5月20日大方認愛小18歲網紅「森林北」（本名李巧），如今卻頻傳情變消息。近日有網友發現，森林北不僅悄悄刪光社群平台所有與汪峰相關內容，連兩人共同投資的公司也出現股權異動，再加上汪峰日前被拍到與神秘女子互動，引發外界揣測兩人感情恐已生變。

森林北自4月底開始，陸續清空抖音、微博 等社群平台中與汪峰有關的貼文，包括兩人2024年5月20日公開戀情的影片、合照與互動紀錄全數消失，微博認證中的「汪峰女友」標籤也已移除，被網友形容是徹底「切割式刪除」。

除了社群動作引發討論，兩人共同成立的「壹代人文化傳播有限公司」近日也被發現出現股權變更。據悉，森林北原本持有50%股份，目前已降至約10%至15%，並退出實際經營，公司自今年3月起更傳出業務停滯、社保斷繳與電話失聯等情況，被外界視為雙方商業關係逐步切割的明顯訊號。

另一方面，汪峰日前也因緋聞再掀話題。有監視器畫面曝光，顯示他4月下旬凌晨現身北京順義別墅區，與一名神秘女子交談數分鐘，期間還有肢體接觸。影片於5月3日流出後，引發熱議，但汪峰至今未正面回應。森林北5月5日曾上傳健身影片，並寫下「謠言退退退」，外界認為她是在回應懷孕傳聞，而非感情問題。5月8日，她又分享草原騎馬影片，配文「家裡的草都綠了嗎？」被不少網友解讀是在暗示「被綠」不過她在直播中直言：「我們沒有什麼問題，大家可以放心。」