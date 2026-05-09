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「許你星河千里」突換角 張凌赫檔期太滿辭演 丞磊來救場

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫因主演「逐玉」暴紅。(取材自微博)
張凌赫因主演「逐玉」暴紅。(取材自微博)

丞磊「臨危救場」接演「許你星河千里」。（取材自微博）
丞磊「臨危救場」接演「許你星河千里」。（取材自微博）

2026年陸劇「許你星河千里」因男主角變動，引發關注。據搜狐娛樂與新浪新聞報導，原定由張凌赫主演，但他因「逐玉」暴紅後檔期緊俏辭演，最終由丞磊「臨危救場」接下該劇。

據報導，「許你星河千里」在開拍前突然換掉男主角，讓不少網友直呼太誇張。這部早早就敲定由張凌赫擔任男主角的西北救援題材劇，眼看劇組準備得差不多、馬上就要開拍，卻突然官宣換人，由丞磊臨時接下這個角色。消息一出，網路上吵成一片。

一邊是劇組早已排好的拍攝計畫，前期搭景、選角、籌備投入不少心力；另一邊則是張凌赫的行程排滿，根本抽不出時間拍攝。沒有衝突爭執，也不是惡意解約，單純就是檔期完全撞上只能辭演，劇組也只好臨時找丞磊來救場。

不過，報導指出，丞磊這回算是接了「燙手山芋」；從古裝美男轉型演硬漢救援隊長，還得頂著「替補」的壓力，稍有不慎就會被拿來和張凌赫做比較。不過看他最近為了角色練得一身腱子肉，甚至要剃寸頭曬高原紅，拚勁讓人佩服。

據春雨影視報導，劇組前期為了這部西北無人區救援劇，光是選角和搭景就耗費了大量心血，不可能因為男主角缺席就無限期推遲。而這部劇最大的看點是敢把鏡頭架進無人區，實打實地去沙漠裡拍救援，光是這份誠意就值得買單。

張凌赫

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