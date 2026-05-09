唐嫣被嘲AI式演技 新劇收視口碑雙輸 胡歌出手也難救

唐嫣在新劇中的演技被評為「退回原點」。(取材自微博)

憑藉「繁花 」重回巔峰的中國女星唐嫣，近日推出新作「愛情沒有神話」，竟踢到鐵板。該劇開播後收視斷崖式下跌，甚至創2026年央視黃金檔新低。儘管老搭檔胡歌 出錢出力宣傳，仍難掩口碑崩盤，唐嫣更因假髮造型與「AI式演技」備受質疑，演藝事業面臨轉型瓶頸。

「愛情沒有神話」原本備受期待，首播當晚在酷雲數據一度衝破2.02%的峰值，展現了唐嫣強大的吸引度。然而，輝煌數據僅維持了一天，次日收視便出現「斷崖式」下跌，隨後一路走低，5月初甚至跌破1%大關，最低僅剩0.95%，成為央視八套（央八）年度墊底作品。

不僅收視慘淡，該劇的招商情況也反映了市場的冷淡。從最初預期的35個品牌銳減至僅剩3個，後期更進入完全沒有廣告的「裸播」狀態，被網友戲稱為「仆街神話」。

該劇口碑全面潰敗，被歸咎為「三宗罪」。包括內容脫離現實、定位與受眾錯位以及編劇負面影響。

作為話題中心的唐嫣，此次表現令不少劇迷失望。劇中她飾演職場精英，卻堅持不剪短髮，全程配戴厚重的假髮上陣，被網民怒斥欠缺職業精神，「連幾根頭髮都不願犧牲」。

在演技層面，相較於「繁花」中靈動的「汪小姐」，唐嫣在新劇中被評為「演技退回原點」。不少評論指其表情模式化、動作生硬，猶如AI人工智能在演戲。對比同期的85後花旦如趙麗穎、楊冪紛紛放下偶像包袱挑戰反差角色，唐嫣若持續受限於「美美的情感劇」，恐將難逃一線地位滑落的危機。

胡歌自掏腰包支持唐嫣新劇，卻也無法挽救頹勢。(取材自微博)

此外，該劇開播，唐嫣圈內好友張若昀、關曉彤等皆發文力挺，胡歌更自掏腰包支持，卻也無法挽救頹勢。「愛情沒有神話」的失敗再次證明，在當前的影視環境下，缺乏扎實生活根基與演員真誠投入的作品，即便有流量加持，也終究無法創造真正的收視神話。