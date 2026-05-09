我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

唐嫣被嘲AI式演技 新劇收視口碑雙輸 胡歌出手也難救

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐嫣在新劇中的演技被評為「退回原點」。(取材自微博)
唐嫣在新劇中的演技被評為「退回原點」。(取材自微博)

憑藉「繁花」重回巔峰的中國女星唐嫣，近日推出新作「愛情沒有神話」，竟踢到鐵板。該劇開播後收視斷崖式下跌，甚至創2026年央視黃金檔新低。儘管老搭檔胡歌出錢出力宣傳，仍難掩口碑崩盤，唐嫣更因假髮造型與「AI式演技」備受質疑，演藝事業面臨轉型瓶頸。

「愛情沒有神話」原本備受期待，首播當晚在酷雲數據一度衝破2.02%的峰值，展現了唐嫣強大的吸引度。然而，輝煌數據僅維持了一天，次日收視便出現「斷崖式」下跌，隨後一路走低，5月初甚至跌破1%大關，最低僅剩0.95%，成為央視八套（央八）年度墊底作品。

不僅收視慘淡，該劇的招商情況也反映了市場的冷淡。從最初預期的35個品牌銳減至僅剩3個，後期更進入完全沒有廣告的「裸播」狀態，被網友戲稱為「仆街神話」。

該劇口碑全面潰敗，被歸咎為「三宗罪」。包括內容脫離現實、定位與受眾錯位以及編劇負面影響。

作為話題中心的唐嫣，此次表現令不少劇迷失望。劇中她飾演職場精英，卻堅持不剪短髮，全程配戴厚重的假髮上陣，被網民怒斥欠缺職業精神，「連幾根頭髮都不願犧牲」。

在演技層面，相較於「繁花」中靈動的「汪小姐」，唐嫣在新劇中被評為「演技退回原點」。不少評論指其表情模式化、動作生硬，猶如AI人工智能在演戲。對比同期的85後花旦如趙麗穎、楊冪紛紛放下偶像包袱挑戰反差角色，唐嫣若持續受限於「美美的情感劇」，恐將難逃一線地位滑落的危機。

胡歌自掏腰包支持唐嫣新劇，卻也無法挽救頹勢。(取材自微博)
胡歌自掏腰包支持唐嫣新劇，卻也無法挽救頹勢。(取材自微博)

此外，該劇開播，唐嫣圈內好友張若昀、關曉彤等皆發文力挺，胡歌更自掏腰包支持，卻也無法挽救頹勢。「愛情沒有神話」的失敗再次證明，在當前的影視環境下，缺乏扎實生活根基與演員真誠投入的作品，即便有流量加持，也終究無法創造真正的收視神話。

胡歌 繁花

上一則

百想藝術大賞／朴正民鬥李炳憲稱帝 文佳煐退退孫藝真封后

延伸閱讀

拒剪髮？唐嫣新劇假髮又惹議 網吐槽不敬業

拒剪髮？唐嫣新劇假髮又惹議 網吐槽不敬業
唐嫣另類同框鍾漢良 「何以」夫婦從CP變對手

唐嫣另類同框鍾漢良 「何以」夫婦從CP變對手
劇中看林更新的戲…趙又廷先吐槽後說想你 「打情罵俏」上熱搜

劇中看林更新的戲…趙又廷先吐槽後說想你 「打情罵俏」上熱搜
邊罵邊追劇？朱珠、鍾漢良「蜜語紀」收視奪冠 豆瓣開分卻只有…

邊罵邊追劇？朱珠、鍾漢良「蜜語紀」收視奪冠 豆瓣開分卻只有…

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡