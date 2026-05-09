好哭、不刻意煽情…「給阿嬤的情書」豆瓣9.1 預測票房飆破2億

「給阿嬤的情書」獲得「好哭」、「細膩」、「不刻意煽情」等好評。(取材自微博)

2026年五一檔驚現票房黑馬。由藍鴻春執導的潮汕方言電影「給阿嬤的情書」，上映初期排片僅1.6%，卻憑藉豆瓣9.1的高分上演「史詩級逆襲」。截至5月8日，票房已突破8000萬，單日票房連日逆跌。據悉，該片預測總票房已從千萬級飆升至2.1億元以上。

「給阿嬤的情書」的市場走勢呈現典型的「低開高走」。上映首日票房僅約200萬，但隨著口碑在社群媒體 發酵，該片展現驚人的長尾效應，5月3日破4000萬、5月8日迅速突破8000萬大關。在同期商業大片環伺下，該片5月7日與8日分別實現10%與13.9%的逆漲，成為檔期內唯一逆跌的影片。

這部製作成本僅1400萬元的作品，成功的核心在於「真誠」。影片以世界記憶遺產「僑批」為線索，講述潮汕阿嬤跨越半生的書信守候。

「給阿嬤的情書」雖然全片採用潮汕方言，但其探討的家族羈絆與「下南洋」歷史具備普世情感。此外，該片

大膽啟用素人演員，特別是84歲網紅「CK阿嬤」的即興演出，以生活化的細節擊中觀眾淚點。

發行端方面則採取「從潮汕擴散至全國」策略，結合文旅連動帶動打卡熱潮，成功讓這部地域色彩濃厚的作品打破地理界限，非潮汕觀眾占比已超過40%。

目前，「給阿嬤的情書」在豆瓣一路上漲至9.1，成為年度評分最高的華語電影。觀眾評價中，「好哭」、「細膩」、「不刻意煽情」成為高頻詞。不少影評人直言，「真誠敘事遠勝流量明星」；還有網友稱，「這不是一部簡單的親情片，它是一封寫給家國情懷、寫給那個時代所有堅韌女性的情書」。