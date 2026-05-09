文章開麵館 馬伊琍低調現身支持…網讚「教科書級前妻」

文章轉戰餐飲業，在上海開了陝西麵館。(取材自微博)

昔日一線演員文章歷經出軌事件後，事業一落千丈。近日，他轉戰餐飲業，於上海開了陝西麵館「八號院兒」。開業當天，文章以老闆身分親力親為，最受矚目的是前妻馬伊琍 也帶著兩個女兒低調現身力挺。兩人離婚後維持的體面關係引發網友熱議。

「八號院兒」主打道地陝西風味，人均消費約30至50元人民幣。雖然陝西網友認為價格較當地翻倍，但上海食客普遍稱讚其定價「親民」。開幕首日現場花籃簇擁，文章身著簡約條紋襯衫、滿面春風地迎接賓客，他的母親也親自到場站台。

最令大眾熱議的是，馬伊琍當天被目擊帶著兩個女兒低調支持，據傳為避開媒體而由後門進入，這份「人到禮到」的教養與風度獲網友盛讚。不少人直指馬伊琍用「格局撐起體面」，堪稱教科書級前妻；也有人感嘆文章「昔日影帝、今日端盤」，唏噓演藝圈人情冷暖。

據悉，文章2014年在妻子馬伊琍孕期時被爆與女星姚笛私會，面對背叛，馬伊琍以一句「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」選擇原諒，這份冷靜曾震驚輿論。

但維持五年表面和平後，兩人於2019年正式宣布離婚。離婚後的馬伊琍繼續衝刺演藝事業，憑藉「繁花」、「我的阿勒泰」等再創事業高峰；而文章則逐漸淡出螢幕，轉向話劇演出，並在上海開設麵館。