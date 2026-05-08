我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

寧藝卓看脫衣秀？不堪入目視頻流出 網喊封殺

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa（左二）、寧寧（右二）夜店慶功被爆看脫衣秀。（取材自微博）
Lisa（左二）、寧寧（右二）夜店慶功被爆看脫衣秀。（取材自微博）

南韓當紅女團BLACKPINK成員Lisa與aespa中國大陸籍成員寧寧（寧藝卓）近日受邀參加Met Gala年度盛會，兩人隨後被傳出續攤一起去紐約某著名夜店，不僅穿著火辣熱舞，還流出疑似觀看脫衣秀、成人秀的視頻，讓中國輿論炸了，不少自媒體和網民氣炸，要求官方封殺寧藝卓。目前寧藝卓尚未對此發聲。

據「萌神木木」等自媒體報導，Met Gala結束當晚，寧藝卓和隊友Karina以及Lisa都去參加「GQ」雜誌主辦的官方派對，派對結束後，Karina先回飯店，寧藝卓被直擊和Lisa搭乘同一輛車，去到當地夜店「The Box」續攤。據稱，「The Box」過往的表演風格極具爭議，兩人也被質疑是去看脫衣舞秀。

消息一出爆上熱搜。有大陸網民留言，雖然寧藝卓身為韓團成員，但她偶爾還是會參加內娛活動，更是不少品牌代言人，既然在內娛活動過，就要遵守內娛規則，倘若寧藝卓真的去脫衣舞秀，那就應該限制她在內娛的曝光。有網民稱，參考Baby和張嘉倪此前瘋馬秀的經歷，一個軟封殺是逃不掉的。

不過也有網民表示，寧藝卓和Lisa等人去的不是脫衣秀，而是知名雜誌舉辦的餘興派對，網上流傳的現場照片很多都是AI和惡意P圖。

有網民則翻到寧藝卓參加的活動內場高清照，發現稱其為脫衣舞秀並不完全準確，更適合的說法是成人秀，因為現場根本就沒有「脫」這個過程，直接就是能不穿就不穿。另外，整個活動並非VOGUE餘興派對，而是私人活動，當晚有媒體記者在現場打卡評價「There are n*k*d women onstage with leaves」，大意為台上有一堆身上只有樹葉子的女人。

寧寧當天在夜店穿著的火辣銀色低胸亮片裝。（取材自寧寧IG@imnotningni...
寧寧當天在夜店穿著的火辣銀色低胸亮片裝。（取材自寧寧IG@imnotningning）

網傳Lisa、寧寧在夜店緊貼熱舞。（取材自微博）
網傳Lisa、寧寧在夜店緊貼熱舞。（取材自微博）

南韓

上一則

陽帆曝從小被富養 綜藝圈貴公子仍天天陪90歲老媽聊天

下一則

怪奇比莉聯手卡麥隆 推3D演唱會電影「小狗狗房間」將曝光

延伸閱讀

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰
耍大牌？啞了？劉曉慶亮相「王婆說媒」 迴避拿麥說話

耍大牌？啞了？劉曉慶亮相「王婆說媒」 迴避拿麥說話
世紀破冰… 蕾哈娜、碧昂絲累積20年搶男人恩怨被挖

世紀破冰… 蕾哈娜、碧昂絲累積20年搶男人恩怨被挖
宋祖兒瘦成「行走的骨架」網驚：膝蓋骨快戳破皮膚

宋祖兒瘦成「行走的骨架」網驚：膝蓋骨快戳破皮膚

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐