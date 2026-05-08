寧藝卓看脫衣秀？不堪入目視頻流出 網喊封殺

Lisa（左二）、寧寧（右二）夜店慶功被爆看脫衣秀。（取材自微博）

南韓 當紅女團BLACKPINK成員Lisa與aespa中國大陸籍成員寧寧（寧藝卓）近日受邀參加Met Gala年度盛會，兩人隨後被傳出續攤一起去紐約某著名夜店，不僅穿著火辣熱舞，還流出疑似觀看脫衣秀、成人秀的視頻，讓中國輿論炸了，不少自媒體和網民氣炸，要求官方封殺寧藝卓。目前寧藝卓尚未對此發聲。

據「萌神木木」等自媒體報導，Met Gala結束當晚，寧藝卓和隊友Karina以及Lisa都去參加「GQ」雜誌主辦的官方派對，派對結束後，Karina先回飯店，寧藝卓被直擊和Lisa搭乘同一輛車，去到當地夜店「The Box」續攤。據稱，「The Box」過往的表演風格極具爭議，兩人也被質疑是去看脫衣舞秀。

消息一出爆上熱搜。有大陸網民留言，雖然寧藝卓身為韓團成員，但她偶爾還是會參加內娛活動，更是不少品牌代言人，既然在內娛活動過，就要遵守內娛規則，倘若寧藝卓真的去脫衣舞秀，那就應該限制她在內娛的曝光。有網民稱，參考Baby和張嘉倪此前瘋馬秀的經歷，一個軟封殺是逃不掉的。

不過也有網民表示，寧藝卓和Lisa等人去的不是脫衣秀，而是知名雜誌舉辦的餘興派對，網上流傳的現場照片很多都是AI和惡意P圖。

有網民則翻到寧藝卓參加的活動內場高清照，發現稱其為脫衣舞秀並不完全準確，更適合的說法是成人秀，因為現場根本就沒有「脫」這個過程，直接就是能不穿就不穿。另外，整個活動並非VOGUE餘興派對，而是私人活動，當晚有媒體記者在現場打卡評價「There are n*k*d women onstage with leaves」，大意為台上有一堆身上只有樹葉子的女人。

寧寧當天在夜店穿著的火辣銀色低胸亮片裝。（取材自寧寧IG@imnotningning）