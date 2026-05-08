深圳開唱出意外 王心凌被雷射光射腿痛到尖叫

王心凌被雷射光直射腿部。（視頻截圖）

歌手王心凌 在大陸展開「聲幻奇境」巡迴演唱會，日前在深圳站演出時竟發生驚險意外。現場舞台高功率雷射直射王心凌腿部，她在台上當場痛到驚叫出聲。粉絲湧入主辦單位「聲幻文娛」官方微博抗議，聲幻文娛事後也發布聲明致歉，稱電射光線路突發故障。

根據現場流出的影片顯示，王心凌在演唱過程中，一道強力的白色雷射光束直射在她的白皙大腿上。她瞬間皺眉表情難掩驚嚇，大腿立即抬起閃開雷射光，隨即低頭查看腿部傷勢。現場觀眾描述雷射光點「肉眼可見打在腿上」，且王心凌明顯顫抖了一下。

即便突發疼痛，敬業的王心凌僅短暫驚呼：「小心雷射！」隨後便迅速調整狀態，忍痛堅持完成整場表演。現場觀眾擔憂其傷勢是否造成皮膚灼傷。王心凌主動向觀眾解釋灼痛感：「原來雷射打到這麼刺痛」。

演唱會意外發生後，主辦單位「聲幻文娛」的官方微博遭到粉絲抗議，留言串出現「有個態度好吧，向王心凌道個歉吧」、「你們今晚不小心把激光打到心凌那裏了，麻煩給個道歉表示一下」、「你們草台也得有個度吧，現在你最好還是盼著我大姐萬福金安，沒什麼事，不然你等著吃不了兜著走吧」、「難道主辦方在藝人前不進行燈光調試嗎！萬一直射眼睛怎麼辦！主辦方請給王心凌女士道歉」。

新民晚報報導，演唱會主辦方「聲幻文娛」5日發布致歉信，稱由於現場持續降雨導致舞台雷射光信號線路突發故障，信號短暫失控。在王心凌走台過程中，公司未能及時關停激光設備，致使王心凌腿部受到影響並產生不適。

對此，聲幻文娛深感自責與愧疚，已在第一時間聯繫王心凌及其團隊，確認王心凌身體沒有受到傷害，目前也沒有明顯傷害，並已順利返程。

王心凌被雷射光直射腿部，她下意識抬腳避開。（視頻截圖）