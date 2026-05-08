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李欣澤控劇組欠薪、強上架 促平台停播「平樂賦」

記者陳慧貞／綜合報導
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李欣澤發律師函，指控「平樂賦」劇組戲沒拍完就停工欠薪。（取材自微博）
李欣澤發律師函，指控「平樂賦」劇組戲沒拍完就停工欠薪。（取材自微博）

陸劇男星李欣澤曾參演「琉璃」、「少年歌行」、「墨雨雲間」等劇打開知名度，近日他主演的新劇「平樂賦」才上架，李欣澤因不滿只拿到該劇組10%酬勞，控訴製作方欠薪及未獲授權的情況下強行上架12集，他因此曬出律師函並要求平台停播，否則將保留追究全部法律責任的權利。

李欣澤發文寫下：「網劇『平樂賦』並未獲得本人授權，懇請愛奇藝收到本律師函後立即停止上線，防止損失擴大。」律師聲明指出，李欣澤工作室2024年4月與「北京首潤影視傳媒」簽約，擔任該劇男主角「雲川」。同年5月15日開機，但因首潤公司因素，該劇僅進行一半的拍攝即停拍至今，直到律師函出具之日，仍未向藝人支付高達90%的演出酬勞。

李欣澤的律師聲明也提到，今年4月30日發現「平樂賦」已出現在串流平台的新片預告區，並開放預約，截至5月6日已達1.2萬人預約，且平台已上線包含李欣澤姓名及肖像的海報和預告片，在藝人未獲酬勞且該劇未完成拍攝的情況下，首潤公司允許平台上架含有藝人演出的內容，已侵犯李欣澤多項權利，而平台愛奇藝若明知相關糾紛，卻仍上架該劇，將與首潤公司構成共同侵權。律師函最後要求，平台在收到律師函的3日內立即下架該劇，若未採取相應措施，將保留追究全部法律責任的權利，以維護自身聲譽與合法權益。

古裝陸劇「平樂賦」已上架。（取材自微博）
古裝陸劇「平樂賦」已上架。（取材自微博）

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