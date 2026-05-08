我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

罕談耳疾 蕭芳芳：繼承化學博士父親的「聾耳朵」

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
79歲蕭芳芳狀態仍維持的相當好。（取材自小紅書）
79歲蕭芳芳狀態仍維持的相當好。（取材自小紅書）

79歲港星蕭芳芳近日現身電影「撞到正」4K修復版全球首映會，久未公開露面的她氣色極佳，風采依舊，引發不少影迷關注。近日再度接受訪問罕談早逝父親，以及困擾她多年耳疾。

蕭芳芳過去曾憑藉「女人四十」、「虎度門」連續2年奪下金馬影后。她近日受訪時談起已故父親蕭迺震，以及多年來纏身的聽力問題。她坦言，自己對父親的記憶大多來自母親口中描述，雖然始終沒發現遺傳到身為化學博士父親的「優點」，卻意外繼承了一雙「聾耳朵」。她以一貫幽默口吻自嘲，但言談間仍流露對父親的敬重。

蕭芳芳透露，其實早在2歲時左耳就已出現異狀，當年母親發現她對呼喚沒有反應，原本還以為女兒故意不理人，直到就醫檢查後，才知道聽力早已受損。她解釋，自己的耳膜並沒有問題，而是耳內負責把聲音震動傳送到腦部的器官損壞，因此多年來只能依靠右耳聽聲，久而久之右耳功能也逐漸退化。

在2000年後，蕭芳芳更長期受到嚴重耳鳴困擾，曾形容耳中彷彿有「100隻蟬在叫」，尤其身處吵雜環境時更像雷聲轟鳴，讓她身心俱疲。為了維持日常溝通，她開始學習唇語，外出時也習慣隨身攜帶手寫板。

她笑說，以前在片場時，大家總得提高音量跟她說話，如今和朋友聚會，則變成眾人圍著手寫板「你一言、我一語」，雖然方式不同，氣氛依舊熱鬧溫暖。而即使如此，蕭芳芳每每現身依舊保持完美的優雅形象，日前她現身「撞到正」4K修復全球首映會時，主辦單位特別呼籲在場觀眾不要拍手，避免高頻率聲音影響蕭芳芳，十分貼心。

上一則

暌違11年… 全智賢回歸電影闖「屍速禁區」躲喪屍攻擊

下一則

2026世界盃主題曲「Dai Dai」曝光 夏奇拉熱舞預告獻唱

延伸閱讀

張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」

張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」
去年遭誤傳胃癌離世…趙薇久違露面變憔悴 同框黃曉明

去年遭誤傳胃癌離世…趙薇久違露面變憔悴 同框黃曉明
裘莉養女罕見談母親「最無私、最慈愛、善解人意女性」

裘莉養女罕見談母親「最無私、最慈愛、善解人意女性」
檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐