罕談耳疾 蕭芳芳：繼承化學博士父親的「聾耳朵」

79歲蕭芳芳狀態仍維持的相當好。（取材自小紅書）

79歲港星蕭芳芳近日現身電影「撞到正」4K修復版全球首映會，久未公開露面的她氣色極佳，風采依舊，引發不少影迷關注。近日再度接受訪問罕談早逝父親，以及困擾她多年耳疾。

蕭芳芳過去曾憑藉「女人四十」、「虎度門」連續2年奪下金馬影后。她近日受訪時談起已故父親蕭迺震，以及多年來纏身的聽力問題。她坦言，自己對父親的記憶大多來自母親口中描述，雖然始終沒發現遺傳到身為化學博士父親的「優點」，卻意外繼承了一雙「聾耳朵」。她以一貫幽默口吻自嘲，但言談間仍流露對父親的敬重。

蕭芳芳透露，其實早在2歲時左耳就已出現異狀，當年母親發現她對呼喚沒有反應，原本還以為女兒故意不理人，直到就醫檢查後，才知道聽力早已受損。她解釋，自己的耳膜並沒有問題，而是耳內負責把聲音震動傳送到腦部的器官損壞，因此多年來只能依靠右耳聽聲，久而久之右耳功能也逐漸退化。

在2000年後，蕭芳芳更長期受到嚴重耳鳴困擾，曾形容耳中彷彿有「100隻蟬在叫」，尤其身處吵雜環境時更像雷聲轟鳴，讓她身心俱疲。為了維持日常溝通，她開始學習唇語，外出時也習慣隨身攜帶手寫板。

她笑說，以前在片場時，大家總得提高音量跟她說話，如今和朋友聚會，則變成眾人圍著手寫板「你一言、我一語」，雖然方式不同，氣氛依舊熱鬧溫暖。而即使如此，蕭芳芳每每現身依舊保持完美的優雅形象，日前她現身「撞到正」4K修復全球首映會時，主辦單位特別呼籲在場觀眾不要拍手，避免高頻率聲音影響蕭芳芳，十分貼心。