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李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智之間的情感糾葛，多年來始終是媒體熱議焦點。(本報...
李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智之間的情感糾葛，多年來始終是媒體熱議焦點。(本報資料照片)

功夫巨星李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智之間的情感糾葛，多年來始終是媒體與大眾熱議的焦點，更讓他背負了「拋妻棄子」的負面標籤。近日，李連杰多年好友、影視大亨向華強之妻「向太」陳嵐，在節目中主動為好友闢謠，首度揭露當年離婚的幕後細節，感嘆李連杰其實是個對自己「摳門」、對前妻大方的男人。

噓！星聞報導，向太在節目中透露，李連杰曾私下向她訴苦，希望能透過她澄清外界長年來的誤解。向太強調，當年李連杰與黃秋燕離婚時，並非外界傳言的冷酷無情，而是選擇了「淨身出戶」。他將當時名下的房產全部留給了黃秋燕。

令人意外的是，平時生活極其節儉、甚至連車都捨不得買，經常借朋友車開的李連杰，在離婚時為了讓前妻生活更有保障，還特地大方購買一輛名車送給前妻。向太直言：「他對自己很摳，但在處理離婚安置時卻毫不吝嗇。」

訪談中，向太更分享了一段鮮為人知的神祕往事。她提到，曾有一位大師對李連杰的人生做過精準預言，包括何時結婚、離婚，甚至預言他會遇到一位「皮膚很白、非外國人」的真命天女（利智）。

據悉，李連杰當年得知預言後，曾試圖詢問大師是否能「跳過」第一段婚姻，直接等待真愛出現，但大師直言這是人生必經的「命中注定」。這段婚姻最終維持了三年，李連杰在分開後才正式追求利智。

事實上，李連杰曾針對「背叛婚姻」的標籤提出見解。他以佛學的「相對觀」坦然面對負面評價，不禁反問：「你有聽過我前妻埋怨過我嗎？」他認為家庭內部的真實情感不需要向大眾交代。

李連杰

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