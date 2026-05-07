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葬禮戲還嬉鬧…讓陳星旭片場苦等7小時 盧昱曉人設翻車

娛樂新聞組／綜合報導
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盧昱曉主演「何不同舟渡」，網上曝光她在片場「不專業」影片。(取材自微博)
盧昱曉主演「何不同舟渡」，網上曝光她在片場「不專業」影片。(取材自微博)

憑藉「雲之羽」、「入青雲」打開知名度的中國新生代女星盧昱曉，一向給人氣質清冷脫俗印象。近日，她拍攝新劇「何不同舟渡」的多段「不專業」影片流出，令她口碑暴跌。隨著爭議發酵，更有網友挖出她拍攝「軋戲」時，疑似讓男主角陳星旭在現場苦等七小時。「盧昱曉口碑下沉」登上熱搜，引起熱議。

從網上流出的多段影片可見，盧昱曉在武打戲中多次將道具刀拿反，且在發現後未主動要求重拍，遭批缺乏專業敬畏心且對表演不認真。

更令觀眾不滿的是，在拍攝嚴肅的葬禮戲分時，當搭檔演員檀健次正醞釀情緒，盧昱曉卻被發現穿著劇中喪服在一旁跳舞嬉笑。直到導演開口制止，「別鬧了！這麼多百姓曬著呢！」

隨著爭議升溫，一則關於陳星旭拍「軋戲」等盧昱曉七個小時的爆料也衝上熱搜。據部分博主及工作人員指稱，2025年拍攝都市劇「軋戲」期間，陳星旭曾因盧昱曉的行程安排被迫在片場空等長達七小時。更有指控稱，盧昱曉因觀看演唱會要求劇組凌晨3時提早開工，導致全組人員超負荷運作。

針對排山倒海的負評，盧昱曉的粉絲為其平反，列舉她過往的正面事蹟，例如曾在片場救助心臟驟停的工作人員、長期收養流浪貓等，強調其本性善良，不應因零星的片場片段就被抹黑。

粉絲亦質疑路透影片恐遭「惡意剪輯」，認為盧昱曉的活躍是為了調節劇組氣氛，並非不尊重表演。目前，盧昱曉工作室已啟動法律權益保護，呼籲視線回歸創作本身。

檀健次

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