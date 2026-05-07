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為什麼不在一起？有種友情叫山紫 楊紫連10年為張一山慶生

娛樂新聞組／綜合報導
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楊紫（右）和張一山在「高能少年團」中同框，少不了「吵鬧」。（取材自微博）
楊紫（右）和張一山在「高能少年團」中同框，少不了「吵鬧」。（取材自微博）

5月5日是張一山生日，楊紫連續十年準時送上祝福，這段橫跨22年的神仙友誼再度引發全網熱議，不少網友感慨，34歲的張一山和33歲的楊紫，一個痞帥單身，一個事業巔峰，兩人為何迄今沒有在一起。有網友翻出兩人在幾年前的回答，直呼「有一種友情叫山紫」。

「生日快樂！開心快樂健康！」短短一句祝福讓全網破防。南方娛樂網報導，5月5日，楊紫又一次準時為張一山送上生日祝福，這已經是她連續第十年公開為「青梅竹馬」慶生。網友們一邊感慨「神仙友情」，一邊又忍不住唏噓：這兩個人，怎麼就「卡」在友情以上、戀人未滿的狀態？

時間倒回2004年，「家有兒女」讓觀眾記住古靈精怪的「夏雪」和痞帥搞怪的「劉星」，當時楊紫12歲，張一山13歲，兩人在片場打打鬧鬧。他們的成長軌跡幾乎重疊：一起拍攝、一起上學、一起從童星轉型為實力派演員。楊紫曾說：「我和一山的關係，就像家人一樣」；張一山更是在採訪中放話：「為了楊紫，我可以背叛全世界」。

有人直接問張一山：「你們這麼好，為什麼不在一起？」當時張一山的回答戳中許多人的心，他說楊紫不是他的菜，是他的主食，一句「主食」看哭全網。

楊紫（左）與張一山（右）一起長大，網友期待兩人晉升為愛情。（取材自微博）
楊紫（左）與張一山（右）一起長大，網友期待兩人晉升為愛情。（取材自微博）

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