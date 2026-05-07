我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

白鹿「跑男」調侃前輩又爭女一 真性情人設遇冷引罵名

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白鹿近日在綜藝「奔跑吧」的日常互動引發爭議。(取材自微博)
白鹿近日在綜藝「奔跑吧」的日常互動引發爭議。(取材自微博)

「頂流扛劇小花」白鹿近日在綜藝「奔跑吧」的日常互動引發爭議；她先因調侃初代元老李晨和鄭愷被網民指責，再被扒出她與孟子義雙人落水片段中被稱「孟子義救人反被白鹿按壓」，還包括與Angelababy爭跑女一，和宋雨琦鬧不合等等，原本以「真性情」風靡觀眾人設遇冷。

不過有網民認為，白鹿陷跑男爭議是因幾句綜藝玩笑被斷章取義、惡意放大所致。

「奔跑吧」最新一期海上接力賽環節中，白鹿所在小組拿到難度更低、體力消耗更小的香蕉船項目，全程無需高強度奔跑、對抗與負重，身處相對舒適的環境，面對完成高強度任務、面露疲憊的其他嘉賓，白鹿隨口說出「你們真的覺得累嗎？我全程只覺得曬」；又在撕名牌前開了個玩笑，管李晨和鄭愷叫「團魂很燃的老人家」 。

這在過去12年的「跑男」裡再正常不過，但看在近日部分網民眼裡，這幾句話被截取出來，放到短視頻平台上反覆被討論和質疑，瞬間點燃輿論的火藥桶，使得白鹿一夜之間從「綜藝福將」變成「沒情商」、「不尊重前輩」的典型，有人罵她站著說話不腰疼，有人指責她diss初代元老，甚至連她過去自稱「爺」的老料都被翻了出來。

至於與Angelababy爭跑女一，和宋雨琦鬧不合，被稱「Baby團寵存在的時候，那麼多年也從來沒有趾高氣揚的指揮過任何人」。

但也有網民認為這根本不是白鹿的錯，這些話放在節目是常駐嘉賓之間的輕鬆吐槽，現場嘉賓也以玩笑語氣回應，白鹿只是不小心站到時代的岔路口，被綜藝審美巨變的車輪輾了一下；而且其中有不少是斷章取義，將白鹿的隨口調侃定性為「缺乏共情能力」、「綜藝態度敷衍擺爛」，批評聲浪排山倒海而來，白鹿曾經被追捧的「真性情」成了被攻擊的把柄。

白鹿

上一則

與林志玲遠距戀 AKIRA自曝為了約會「曾當天來回日台」

下一則

世紀破冰… 蕾哈娜、碧昂絲累積20年搶男人恩怨被挖

延伸閱讀

傳有私生子、大男人 孫楊再被爆違規讀博「人設崩塌」

傳有私生子、大男人 孫楊再被爆違規讀博「人設崩塌」
孫楊吐槽妻常在人前懟他「讓我很難堪」 張豆豆委屈哭了

孫楊吐槽妻常在人前懟他「讓我很難堪」 張豆豆委屈哭了
被指大男人、傳有私生子…孫楊上綜藝猛爆大雷「虧麻了」

被指大男人、傳有私生子…孫楊上綜藝猛爆大雷「虧麻了」
強拆CP惹眾怒？ 李昀銳、孟子義綜藝合體「裝不熟」 網轟過河拆橋

強拆CP惹眾怒？ 李昀銳、孟子義綜藝合體「裝不熟」 網轟過河拆橋

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁