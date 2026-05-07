白鹿「跑男」調侃前輩又爭女一 真性情人設遇冷引罵名

白鹿近日在綜藝「奔跑吧」的日常互動引發爭議。(取材自微博)

「頂流扛劇小花」白鹿 近日在綜藝「奔跑吧」的日常互動引發爭議；她先因調侃初代元老李晨和鄭愷被網民指責，再被扒出她與孟子義雙人落水片段中被稱「孟子義救人反被白鹿按壓」，還包括與Angelababy爭跑女一，和宋雨琦鬧不合等等，原本以「真性情」風靡觀眾人設遇冷。

不過有網民認為，白鹿陷跑男爭議是因幾句綜藝玩笑被斷章取義、惡意放大所致。

「奔跑吧」最新一期海上接力賽環節中，白鹿所在小組拿到難度更低、體力消耗更小的香蕉船項目，全程無需高強度奔跑、對抗與負重，身處相對舒適的環境，面對完成高強度任務、面露疲憊的其他嘉賓，白鹿隨口說出「你們真的覺得累嗎？我全程只覺得曬」；又在撕名牌前開了個玩笑，管李晨和鄭愷叫「團魂很燃的老人家」 。

這在過去12年的「跑男」裡再正常不過，但看在近日部分網民眼裡，這幾句話被截取出來，放到短視頻平台上反覆被討論和質疑，瞬間點燃輿論的火藥桶，使得白鹿一夜之間從「綜藝福將」變成「沒情商」、「不尊重前輩」的典型，有人罵她站著說話不腰疼，有人指責她diss初代元老，甚至連她過去自稱「爺」的老料都被翻了出來。

至於與Angelababy爭跑女一，和宋雨琦鬧不合，被稱「Baby團寵存在的時候，那麼多年也從來沒有趾高氣揚的指揮過任何人」。

但也有網民認為這根本不是白鹿的錯，這些話放在節目是常駐嘉賓之間的輕鬆吐槽，現場嘉賓也以玩笑語氣回應，白鹿只是不小心站到時代的岔路口，被綜藝審美巨變的車輪輾了一下；而且其中有不少是斷章取義，將白鹿的隨口調侃定性為「缺乏共情能力」、「綜藝態度敷衍擺爛」，批評聲浪排山倒海而來，白鹿曾經被追捧的「真性情」成了被攻擊的把柄。