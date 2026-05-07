炒作？她點名陳昊宇當「慣三」 罵完被討證據卻刪文

曾在「如懿傳」中飾演「舒妃」的陳昊宇，無端被指控是小三。(取材自微博)

以「如懿傳」中「舒妃」一角色打開知名度，並在「乘風2024」（浪姐5）中奪得總冠軍的中國女星陳昊宇，近日被新人女演員余意點名「特意跑到紐約私會其男友」，是「慣三」（指慣常插足他人感情）。不過，余意全程未提供證據，遭網友質疑。陳昊宇也第一時間發聲明反擊，稱是惡意造謠。

曾在在網劇「少年歌行」中飾演配角的余意據稱是紐約大學 電影系學生。她透過小紅書 發文，點名陳昊宇「特意跑到紐約私會其男友」，並使用「慣三」等詞彙，但全程未提供行程記錄、同框照片或聊天證據。發文約三小時後，余意自行刪除帖文，面對網友追問僅回應「沒有義務向不知情網友公開私人證據」。

據了解，陳昊宇因出演「如懿傳」中「舒妃」走紅，並參演過「一念關山」、「我才不要和你做朋友呢」、「循環初戀」等電視劇。她更曾在「浪姐5」中奪得總冠軍。

對於被指控「慣三」，陳昊宇工作室迅速發表聲明，明確否認相關指控，說明陳昊宇來美行程是為了參與廣告拍攝，將依法追究相關造謠者的法律責任。

此外，有網友直指余意爆料又刪文的動作相當可疑，有可能是蹭熱度。部分觀點指出，指控時機恰逢陳昊宇主演話劇「初步舉證」巡迴籌備期及新片宣傳節點，進一步強化炒作嫌疑。