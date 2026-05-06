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孫儷、鄧超合織圍巾當女兒生日禮 網讚：不靠物質養育

娛樂新聞組／綜合報導
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孫儷和鄧超合織圍巾給女兒當12歲生日禮物。（取材自微博）
孫儷和鄧超合織圍巾給女兒當12歲生日禮物。（取材自微博）

中國女星孫儷近日在社交平台上發文為女兒小花慶祝生日，自曝織了一條粉色圍巾當禮物。從配圖中可見，粉色圍巾造型可愛，不光有立體花朵，更裝飾了一顆顆毛球。相關話題一度衝上熱搜。

孫儷發文，「媽媽和爸爸一起為女兒織了一條圍巾，主體是我織的，那些可愛的毛球是爸爸做的，對於心靈手巧的媽媽不是難題，對於不擅長做手工的爸爸來說真的是很努力了，看視頻自學，用了一下午的時間做出了18個毛球。禮物已經送上，小花很喜歡，12歲，生日快樂」。

據悉，手工製作生日禮物已成為孫儷家的固定儀式。 小花去年11歲生日時，夫妻倆曾深夜協作製作巧克力蛋糕；兒子等生日時，孫儷織圍巾、鄧超做蛋糕。慶生合照也延續了「父母左右親吻孩子臉頰」專屬姿勢，形成家庭情感符號。

網友大讚，身為頂流明星的孫儷和鄧超，堅持以親手製作的禮物傳遞「陪伴優於物質」價值，相當難能可貴。也呼應孫儷曾說的，「真正的養育從不是物質堆砌」。

其實，此前兩人結婚紀念日撞上鄧超生日時，雙方曾公開調侃「互忘禮物」，以全家水下親吻照代替形式化慶祝，被讚「在瑣碎中守護浪漫」。去年兩人結婚15周年時，孫儷發文表示婚姻是「雙向奔赴的煙火日常」，引起全網共鳴。

孫儷 鄧超

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