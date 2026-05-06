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張若昀蹲地吹氣球 唐藝昕湖南趕回京 一切都只為陪6歲女慶生

娛樂新聞組／綜合報導
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唐藝昕與女兒的同框照。（取材自微博）
唐藝昕與女兒的同框照。（取材自微博）

中國男星張若昀近日在上海拍完戲，被發現當晚就搭機趕回北京，據悉，是為了參加女兒「小櫻桃」的六歲生日宴。而在在湖南參加「浪姐」的唐藝昕，也沒缺席女兒生日，特地趕回北京。夫妻倆以童趣主題布置現場，暖心陪伴引發網友熱議。

派對採用女兒喜愛的「奇妙萌可」主題，現場布滿粉色氣球與卡通裝飾。張若昀身穿同款圖案T恤，全程蹲地吹氣球、布置場地，還佩戴護具陪女兒開卡丁車，父女同步豎拇指的合照被讚「活脫脫陪孩子瘋玩的大朋友」。

近日，張若昀正在上海趕拍「千⾥江山圖」，連夜返京只停留一天陪女兒慶生，隔天即返回劇組，行程可說是相當緊湊。

張若昀與唐藝昕交往長達九年，於2019年6月結婚，並在隔年5月迎來了女兒。夫妻倆的育兒觀是「不溺愛但全⼒支持」。張若昀日常接送女兒上學、陪課外班；唐藝昕曾餵養母乳至女兒兩歲，減少⼯作量專注育兒。他倆被評為「從不掃興的父母」、「娛圈模範父母」。

這次慶生的細節流出來之後，張若昀的口碑直接飆升了不少。有人說，螢幕上他是殺伐果斷的男神，私下就是穿卡通T恤陪娃玩卡丁車的老爸，這種真實的反差感才最動人。

此外，有眼尖網友從唐藝昕與女兒的同框照發現，「小櫻桃」的高度接近媽媽腰部，由此推算出她的身高約有115至120公分，可說是完美遺傳父母的高䠷身材。

張若昀吹氣球，像個大朋友。（取材自微博）
張若昀吹氣球，像個大朋友。（取材自微博）

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