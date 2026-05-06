親完臉又親嘴 張凌赫、林允45秒「全自動翻面吻」火了

張凌赫、林允在「歸鸞」中吻戲不斷。（取材自微博）

因為電視劇「逐玉」暴紅的中國男星張凌赫 ，這段時間忙於拍攝新劇「歸鸞」。近日，他與女主林允一段長達45秒的吻戲路透引爆全網，這段被網友戲稱為「全自動翻面吻」的片段因動作設計獨特、情感張力十足，成為劇集未播先火的關鍵爆點。相關話題衝上熱搜，閱讀量短時間破億。

從曝光的視頻可見，林允先是主動親吻張凌赫臉頰，親完左臉改親右臉，之後又親向嘴唇，張凌赫隨即將她拽回懷中俯身深吻。整段吻戲持續45秒，需重複四次才拍攝完成。過程中，林允因為害羞多次摀臉，張凌赫則耐心指導俯身距離、眼神互動等動作細節。

「歸鸞」是一部改編自團子來襲同名小說的古裝權謀劇，由張凌赫與林允主演。劇情講述林允飾演的亡國翁主溫瑜為借兵復國，意外結識由張凌赫飾演的草根崛起、狂野不羈梟雄蕭厲，兩人在亂世中相互試探、強制愛，最終攜手平定亂世、復仇並建立新王朝的故事。

其實，兩人先前的「雪中餵藥吻」、「竹林強勢深吻」已獲封「古偶美學天花板」。網友評價「性張力拉滿」、「古偶吻戲標桿」、「眼神與肢體全是戲」。

對於劇組頻頻曝光吻戲，引來不少網友擔憂劇組過度行銷吻戲路透，恐會削弱正片新鮮感；另有聲音呼籲，盼全劇平衡情感戲與權謀主線深度。

但也有網友認為，「處處吻」是美學與情感的雙贏，讓觀眾對正片的劇情與質感充滿期待。據悉，「歸鸞」在騰訊視訊平台預約量已突破51.6萬，並多次登頂歡網大數據待播劇期待指數榜TOP1，與張凌赫另一部劇「這一秒過火」共同包辦期待榜前兩名。