我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

謝娜個唱驚動娛樂圈 「二弟」趙麗穎送花籃曝神仙友情

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝娜舉辦「快樂萬歲·我們的青春」個人首場巡迴演唱會。（取材自微博）
謝娜舉辦「快樂萬歲·我們的青春」個人首場巡迴演唱會。（取材自微博）

中國女星謝娜近日舉辦「快樂萬歲·我們的青春」個人首場巡迴演唱會，門票開賣即秒殺，展現超高人氣。當天，肖戰楊紫等30多位演藝圈大咖送上祝福，其中最受矚目的莫過於趙麗穎，她以私下專屬暱稱「二弟」名義送上應援花籃，再次見證兩人從「偶像來了」至今延續十年的「金角銀角」神仙友情，引起網友熱議。

謝娜此次重回故鄉成都開唱，不僅是她個人演藝生涯的里程碑，更像是一場大型的友誼見證儀式。

「快樂家族」何炅、李維嘉、吳昕、杜海濤全員到齊，吳昕更提前發長文為謝娜慶生，打破不和流言。人氣女星楊紫、「乘風 2026」姐姐們送上的花籃排成一條長龍。李小冉、林志穎更是登台助陣。

在眾多祝福中，趙麗穎的花籃格外特別，除了選用了謝娜的應援色粉色，賀卡上簡潔署名「二弟趙麗穎」也引起不少人目光。

據悉，兩人情誼始於2015年綜藝「偶像來了」，當時兩人因頻繁撞衫，被戲稱為「金角大王與銀角大王」。性格豪爽的謝娜自此成為「大哥」，而耿直內斂的趙麗穎則成了「二弟」。

兩人2017年錄製「嚮往的生活」，自稱「體寒二人組」，節目中互稱「大哥二弟」，再現金角銀角梗；謝娜2018年懷雙胞胎，趙麗穎贈送長命金鎖。而趙麗穎榮獲金鷹獎時，謝娜台下比專屬手勢慶祝；趙麗穎拍戲暴瘦時，謝娜則帶麻辣兔頭探班。

據悉，兩人皆是從演藝圈基層打拚至巔峰的代表，相似的奮鬥經歷讓她們在名利場中更能相知相惜。

謝娜演唱會的亮點還包括，她一口氣帶來十首全新唱跳舞台，並挑戰「全開麥」演唱。台下，謝娜老公張杰被發現全程跟唱，雙胞胎女兒「跳跳、俏俏」也驚喜上台獻花，全家人同框比心的畫面讓現場觀眾感動不已。

趙麗穎以暱稱「二弟」名義為謝娜送上應援花籃。（取材自微博）
趙麗穎以暱稱「二弟」名義為謝娜送上應援花籃。（取材自微博）

趙麗穎以暱稱「二弟」名義為謝娜送上應援花籃。（取材自微博）
趙麗穎以暱稱「二弟」名義為謝娜送上應援花籃。（取材自微博）

趙麗穎 楊紫 肖戰

上一則

布蘭妮酒駕認罪 因為她做了這些事… 逃過牢獄之災

下一則

炎亞綸曾為愛跳2樓陽台 認私密片爭議「足以毀滅一切」

延伸閱讀

為接戲「不讓換衣服」…黃燦燦意外揭「浪姐」幕後剪輯邏輯

為接戲「不讓換衣服」…黃燦燦意外揭「浪姐」幕後剪輯邏輯
「北影三劍客」班聚合體 陳坤、趙薇破不和傳聞

「北影三劍客」班聚合體 陳坤、趙薇破不和傳聞
趙露思突曬結婚證全網驚呆 真相曝光 人妻見證幸福

趙露思突曬結婚證全網驚呆 真相曝光 人妻見證幸福
慶女兒12歲生日… 孫儷、鄧超合織圍巾當禮物 網讚有溫度

慶女兒12歲生日… 孫儷、鄧超合織圍巾當禮物 網讚有溫度

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要