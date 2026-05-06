謝娜個唱驚動娛樂圈 「二弟」趙麗穎送花籃曝神仙友情

謝娜舉辦「快樂萬歲·我們的青春」個人首場巡迴演唱會。（取材自微博）

中國女星謝娜近日舉辦「快樂萬歲·我們的青春」個人首場巡迴演唱會，門票開賣即秒殺，展現超高人氣。當天，肖戰 、楊紫 等30多位演藝圈大咖送上祝福，其中最受矚目的莫過於趙麗穎 ，她以私下專屬暱稱「二弟」名義送上應援花籃，再次見證兩人從「偶像來了」至今延續十年的「金角銀角」神仙友情，引起網友熱議。

謝娜此次重回故鄉成都開唱，不僅是她個人演藝生涯的里程碑，更像是一場大型的友誼見證儀式。

「快樂家族」何炅、李維嘉、吳昕、杜海濤全員到齊，吳昕更提前發長文為謝娜慶生，打破不和流言。人氣女星楊紫、「乘風 2026」姐姐們送上的花籃排成一條長龍。李小冉、林志穎更是登台助陣。

在眾多祝福中，趙麗穎的花籃格外特別，除了選用了謝娜的應援色粉色，賀卡上簡潔署名「二弟趙麗穎」也引起不少人目光。

據悉，兩人情誼始於2015年綜藝「偶像來了」，當時兩人因頻繁撞衫，被戲稱為「金角大王與銀角大王」。性格豪爽的謝娜自此成為「大哥」，而耿直內斂的趙麗穎則成了「二弟」。

兩人2017年錄製「嚮往的生活」，自稱「體寒二人組」，節目中互稱「大哥二弟」，再現金角銀角梗；謝娜2018年懷雙胞胎，趙麗穎贈送長命金鎖。而趙麗穎榮獲金鷹獎時，謝娜台下比專屬手勢慶祝；趙麗穎拍戲暴瘦時，謝娜則帶麻辣兔頭探班。

據悉，兩人皆是從演藝圈基層打拚至巔峰的代表，相似的奮鬥經歷讓她們在名利場中更能相知相惜。

謝娜演唱會的亮點還包括，她一口氣帶來十首全新唱跳舞台，並挑戰「全開麥」演唱。台下，謝娜老公張杰被發現全程跟唱，雙胞胎女兒「跳跳、俏俏」也驚喜上台獻花，全家人同框比心的畫面讓現場觀眾感動不已。

趙麗穎以暱稱「二弟」名義為謝娜送上應援花籃。（取材自微博）