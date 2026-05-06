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戲說從頭／楊洋扮展昭武打來真的 獲讚「真正的江湖」

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋拍攝「雨霖鈴」過程中受傷，仍敬業地堅持完成拍攝。（取材自微博）
楊洋拍攝「雨霖鈴」過程中受傷，仍敬業地堅持完成拍攝。（取材自微博）

由楊洋、章若楠主演的武俠劇「雨霖鈴」釋出全新動作特輯，首次公開劇中多場武打畫面，包括雨巷激鬥、舟船搏殺、密室交鋒、竹林對峙等武俠場景，一次展現對武打劇迷的絕對誠意，特輯甫一上線即引發廣泛討論，被觀眾盛讚，「這才是心中真正的江湖」。

改編自經典「三俠五義」，「雨霖鈴」講述楊洋飾演的御前護衛展昭身懷謀反證據、遭黑白兩道瘋狂追殺，之後聯手章若楠飾演的霍玲瓏、方逸倫飾演的白玉堂，一路破解懸案、制衡朝堂權謀的故事。劇中，楊洋的武俠招式連貫有力，可見武打底子扎實穩健，網友紛紛表示這種深具力量感的武打風格「非常對味兒」。

特輯中可見楊洋幾乎全程無替身出演，舞劍戲份飄逸颯爽、招式行雲流水，貼身肉搏場面同樣毫不含糊，楊洋分享，「這次拍打戲，你會覺得真的武俠，原來打戲這麼難」，並透露「之前沒有見過的打法，在這部戲裡我都見到了」。

曾擔任「琅琊榜」副導演的總導演劉洪源更特別提及，「讓我感動的是，楊洋好幾次受傷之後，都是主動要求繼續拍完，你能感受到他真的是一個以戲為大的演員。」

首次出演古裝劇的女主角章若楠，在打戲上同樣表現亮眼，看到螢幕呈現乾淨俐落的動作畫面相當興奮，拍攝過程愈拍愈有勁。

章若楠飾演的霍玲瓏是一個活潑、敢於反抗禮教的名門閨秀，兼具動作魅力與解謎智慧。而章若楠和楊洋在劇中的感情線並非傳統的「英雄救美」或單純的甜寵，而是建立在江湖義氣、患難與共的基礎上，充滿了極致的張力與宿命感。

而展昭因身處官場與江湖的夾縫，情感表達往往隱忍而克制。他在保家衛國的使命感與對霍玲瓏的私情之間游走，這種「欲言又止」的拉扯感將是全劇一大看點。

章若楠首演古裝劇「雨霖铃」，打戲表現亮眼。（取材自微博）
章若楠首演古裝劇「雨霖铃」，打戲表現亮眼。（取材自微博）

章若楠

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