當年拍三級片 曹查理稱她提「假戲真做」 最後演到狂吐

「三級片天王」曹查理分享過去的拍攝經驗。（取材自微博）

昔日以三級片走紅的港星曹查理，近年逐漸淡出演藝圈，去年更曾歷經長達八天的半身麻痺，與死神擦身而過，讓他對人生有了全新體悟。近日他在YouTube頻道受訪，回顧過往演藝生涯與拍片祕辛，再度引發關注。

談到當年走紅原因，曹查理直言自己憑著「沒人敢拍、我敢拍」的態度，接下超過300部三級片，成為當時最具代表性的男星之一。他透露，巔峰時期工作量驚人，曾創下24小時連軸轉、同時趕拍三個劇組的紀錄，只能利用化妝空檔短暫休息，日收入高達9萬港幣（約1萬1486美元），甚至笑稱當年收入一度超越劉德華 ，「因為他還要睡覺，我不用。」

不過，事業高峰背後也伴隨巨大風險。

曹查理坦言，曾因投資失利在股災中慘賠超過1000萬港幣（約127.6萬美元），巨額資產瞬間蒸發，讓他一度精神崩潰、與外界隔絕，成為人生最沉重的打擊。

他也回憶當年拍攝內幕，提到曾與日本女星村上麗奈合作親密戲，因拍攝過程反覆NG、進度延誤，對方一度情緒崩潰，提出希望「假戲真做」讓拍攝可以加快節奏。不過曹查理表示，自己始終堅守專業分際，最終兩人仍在高強度工作下完成拍攝，甚至累到身體不適、體力透支猛吐。這段往事也讓他感嘆，當年的拍攝環境相當辛苦。