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從價格戰變內容戰？ 五一檔「消失的人」稱霸 這部暖片成黑馬

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「消失的人」穩坐五一檔期頭把交椅。(取材自微博)
「消失的人」穩坐五一檔期頭把交椅。(取材自微博)

剛剛過去的五一長假，中國影市交出了一份「喜憂參半」的成績單。雖然總票房以7.58億元（人民幣，下同）險勝去年，但這背後卻是片方「割肉」、平均票價降至36.3元換來的。比起往年的烈火烹油，今年市場更像是一場安靜的「耐力賽」。觀眾不再為大場面、大製作盲目買單，反而挑剔起故事的深度。相關改變引起熱議。

今年的頭把交椅由懸疑片「消失的人」穩穩拿下，狂攬2.63億元票房。這部片精準捕捉了女性觀眾對燒腦劇情的熱愛，特別是在三、四線城市，簡直成了情侶約會的標配，貢獻了近半數的票房。

緊追其後的是情懷拉滿的「寒戰1994」。這部經典IP的續作，讓許多大銀幕前的老派影迷大呼過癮。雖然它在一線城市的表現尤為強勁，拿下了約1.99億元，但也不禁讓人思考，「港片除了「回憶殺」，下一張王牌會是什麼？」

第三名「給阿嬤的情書」堪稱五一檔期最大黑馬。這部潮汕方言電影憑藉豆瓣9.0的神級口碑，在廣東地區掀起了一股狂潮，不僅讓汕頭市挺進全國票房前十五，更成功「破圈」吸引了全國觀眾。這種帶著泥土芬芳的溫情，證明了「在地文化」只要說好故事，一樣能有大市場。

當然，光鮮背後也有心酸。知名導演陳思誠就曾在採訪中直言，首日票房的低迷讓許多影院面臨巨大的租金壓力。而好萊塢陣營中，「穿著Prada的惡魔2」在強大的本土化敘事面前拿下5800萬票房，說起來並不算亮眼。

有分析指出，如今觀眾的錢包雖然緊了，但眼光更毒了。單靠明星堆砌或低價票補已難回巔峰，唯有像「給阿嬤的情書」那樣擊中人心的誠意之作，才能在影市的冷風中燃起一把暖心的火。

「給阿嬷的情書」堪稱五一檔期最大黑馬。(取材自微博)
「給阿嬷的情書」堪稱五一檔期最大黑馬。(取材自微博)

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