任敏三搭此沙「良陳美錦」上演大女主宅鬥

任敏(右)、此沙三搭主演「良陳美錦」，引起關注。(取材自微博)

由實力派演員任敏、此沙主演的古裝劇「良陳美錦」自宣布開拍以來，因兩位主角「三度合作」的絕佳默契，讓網路平台預約量在開播前便突破50萬大關，網友紛紛敲碗期待這對熟面孔組合能擦出新火花。

「良陳美錦」改編自沉香灰燼同名小說，講述官家嫡女顧錦朝（任敏飾）從被家族放逐到重歸宅邸，逐步蛻變為閣老夫人的傳奇成長史。 劇中她與內閣重臣陳彥允（此沙飾）攜手化解家族危機，守護家國安寧。任敏此次突破以往柔弱形象，詮釋聰慧且帶有「狠勁」的世家嫡女，戲裡上一世猛烈追求白月光「陳玄青」，重生後卻嫁給對方父親，成了前世愛慕對象的「後媽」，活脫脫演出禁忌感。

該劇前四集中，任敏飾演的「顧錦朝」在通州寄養15年後重返京城顧府，面對家族內部的冷漠算計與父親的疏離，她展現出大女主「不卑不亢、敢怒敢言」的潑辣性格。 而此沙挑戰出演當朝閣老陳彥允，在官場冷靜果決，卻唯獨將溫柔與偏愛留給錦朝。 預告中那句「那個女人是你的命門」，預示了這段感情背後所承載的巨大代價，讓網友直呼：「這對CP感太強了！」

除了動人的感情線，劇中融入扣人心弦的宅門暗鬥與朝堂風雲。陳彥允作為新政推行者，力主「平田稅法」卻觸動權貴利益，遭睿親王世子等人圍攻，凸顯其權謀狠戾與孤勇形象。隨著顧家內部紛爭、前堂失儀、媒妁提親等事件接連發生，顧錦朝與陳彥允從最初的燈會相遇、無言對峙，到後期的猜忌、信任、共同對抗外界威脅，兩人宿命般的牽絆成為劇情核心。 情緒鋪墊細膩，宅門鬥爭與朝堂權謀交織，好口碑持續累積中。