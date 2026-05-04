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高圓圓牽趙又廷三亞度假 網笑：女神陪大叔遛彎

娛樂新聞組／綜合報導
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趙又廷(左)和高圓圓婚後生活甜蜜。(取材自微博)
趙又廷(左)和高圓圓婚後生活甜蜜。(取材自微博)

中國女星高圓圓和台灣男星趙又廷結婚12年，堪稱演藝圈模範夫妻，近日他們被網友目擊在三亞度假，兩人手牽手同行相當甜蜜。高圓圓當天身穿黃色露背連身裙、高高紮起丸子頭，露出漂亮脖頸，盡顯女神氣場；而一旁的趙又廷則穿著鬆垮的短袖搭配煙灰色短褲，極度接地氣的打扮被網友笑稱是「大叔出門遛彎」。

網易號「扒蝦侃娛」報導，近日有網友在三亞街頭偶遇高圓圓和她老公趙又廷，從網友在社交平台PO出的照片可看到，高圓圓當天身穿黃色連衣裙，腳踩亮色高跟鞋，一頭長髮向後紮起，裙子隨著微風擺動，整個人充滿「仙氣」。

相較於優雅大氣的高圓圓，趙又廷的氣場顯然遜色許多，他身穿鬆垮深灰上衣搭配淺灰短褲、腳踩拖鞋，鬆弛感拉滿了，但不免被網友嫌棄「像路人」、「完全沒有明星光環」、「大叔出門遛彎」。

但跑到海南度假的兩人一起現身街頭，還手牽著手前行，雖然沒有過多的交流，可給人感覺就很幸福，讓網友直呼「很甜蜜」。

據了解，當年高圓圓和趙又廷結婚時，不少人都不看好這段緣分，還傳出趙又廷家人對高圓圓不太滿意等。但如今兩人育有一女，一有機會就會帶著女兒Rhea外出遊玩，也會找時間營造兩人甜蜜時光，也讓網友感嘆：只要是真心相愛，是沒有任何阻力的。

高圓圓和趙又廷被目擊手牽手在三亞度假。(取材自微博)
高圓圓和趙又廷被目擊手牽手在三亞度假。(取材自微博)

高圓圓 趙又廷

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