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進組的最後狂歡…「五迷」李現被拍現身五月天演唱會

娛樂新聞組／綜合報導
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李現(前排中)開心和五月天合影。(取材自微博)
李現(前排中)開心和五月天合影。(取材自微博)

五月天北京演唱會日前火熱登場，有眼尖觀眾發現，大陸男星李現再度現身內場。他被拍到身穿藍色條紋襯衫、頭戴棒球帽，全程笑容燦爛，跟著音樂盡情嗨跳，還不時舉起手機拍攝。有網友說，李現手持螢光棒沉浸應援的模樣，像極「快樂大男孩的進組前狂歡」。

眾所周知，李現是五月天的超級粉絲，且這次已是他短期內第三次公開支持五月天。去年8月17日，他就曾出現在鳥巢，當時主唱阿信還在演出間隙與他隔空擊掌互動，引發全場尖叫。而李現低調追星的狀態，被讚「頂流中罕見的鬆弛感」。

有網友調侃，「現哥這是抓緊最後的放鬆時光，馬上就該進組了」、「進組前的最後狂歡」。

據悉，由李現、張婧儀主演的新劇「霧裡青」日前開機，李現已正式進組，該劇因「暗戀天花板」人設和實力班底引發全網期待，預計8月殺青。

另一部「長風起」則由李現搭檔李一桐主演，該劇改編自易之小說「我是個算命先生」，聚焦民國詐騙組織「江相派」。主線融合「逆屍改運」、「陰兵借糧」等十二大民俗獵奇案件，局中局結構密集反轉，被觀眾稱為「民國版狼人殺」或「民國版史密斯夫婦」。

進組在即的李現出現在五月天北京演唱會。(取材自微博)
進組在即的李現出現在五月天北京演唱會。(取材自微博)

五月天 李現

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