父喊話斷絕關係 「時代少年團」嚴浩翔淚灑演唱會 1句話洩心情

嚴浩翔為偶像男團「時代少年團」成員。（取材自微博）

大陸知名偶像男團「時代少年團」21歲成員嚴浩翔近日正忙於2026巡迴演唱會廣州站，不料卻在演出首日之際捲入家庭紛爭。一名自稱為嚴父的網友「嚴軍」1日晚間發布長文「一個失敗的父親」，宣布與嚴浩翔及（女兒）嚴薇斷絕關係，控訴子女在其投資失敗、欠債被拘留期間不聞不問。對此，嚴浩翔經紀公司「時代峰峻」於2日發表聲明稱嚴浩翔目前為此「倍感難為與無助」，2日更淚灑演唱會。

自稱嚴浩翔父親的網友「嚴軍」在文中透露，自己因投資失敗欠下約360萬(人民幣，下同)債務，2025年被列為失信被執行人，甚至一度被拘留。他痛訴在經濟危機最嚴重的時刻，子女卻「未打電話、未發信息」，對其處境袖手旁觀，無情無義，讓他心寒決定切割。同時他也澄清自己只是普通商人，早已於2022年放棄加拿大永久居留身分。

微博 上疑為嚴浩翔母親的「周女士」發聲反駁，強調兩人早在2009年就已離婚，「早已是兩個家庭」，呼籲前夫不應將離異矛盾遷怒於孩子，希望家務事能私下解決，保護兒女不再受傷害。「周女士」並透露，嚴浩翔其實早已承擔起贍養責任，不顧她阻攔，長期向父親匯款累計超過300萬元，這筆錢不僅包含對嚴軍的每月贍養費，還包括資助嚴軍再婚後所生女兒的海外留學費用。

相關話題霸榜熱搜前三名，不少網友表態支持嚴浩翔，認為一個剛成年不久、事業正處於上升期的藝人，能在家庭矛盾中還拿300萬元給父親已經仁至義盡。有網友扒出，嚴軍與周女士2009年離婚，而嚴軍與現任妻子的女兒是2007年出生，質疑嚴軍出軌。嚴軍則回應兩人感情在2005年就已名存實亡，他主動提出離婚，但處於破產狀態的他無力負擔周女士提出的300萬元贍養費，當時就已各自生活，之後他去海南打拚才認識了現任妻子。

對於家庭風波成為網友討論話題，嚴浩翔的經紀公司「時代峰峻」正式發聲明，文中表示嚴浩翔父母17年前早已離婚，嚴浩翔身處父母矛盾糾葛之中「倍感難為與無助」，目前身心承受著巨大壓力。聲明還呼籲大眾尊重隱私，不要過度圍觀或肆意解讀不實訊息。

而面對家庭與輿論的壓力，嚴浩翔2日在時代少年團廣州演唱會上演唱「For You」時情緒失控落淚，他擦拭眼淚的畫面讓粉絲們心疼到看哭了，不過嚴浩翔未直接回應相關爭議。隨後他在微博評論區裡寫道「Everybody needs a someone」，粉絲們紛紛留言安慰並為他打氣。