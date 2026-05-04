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給前東家分手費？ 任嘉倫「佳偶天成」片酬砍半 仍比女主王鶴潤多…

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任嘉倫主演古裝仙俠劇「佳偶天成」，傳片酬為400萬。(取材自微博)
任嘉倫主演古裝仙俠劇「佳偶天成」，傳片酬為400萬。(取材自微博)

任嘉倫、王鶴潤主演的古裝仙俠劇「佳偶天成」開播後，因劇情緊湊、人物有深度，被觀眾封為「差點被劇名耽誤的好戲」。隨著收視攀升，主演片酬也隨之曝光。據悉，任嘉倫以400萬（人民幣，下同）居冠，但其實這是他片酬減半的價碼；女主王鶴潤以200萬位居第二。

任嘉倫去年與宋祖兒演出「無憂渡」時，傳片酬是800萬，但這次，他為了與前東家「歡瑞世紀」和平解約，因此甘願將「佳偶天成」片酬砍半，變成400萬。此前，甚至傳出任嘉倫零片酬出演「鳳凰台上」，以換取自由身。

據了解，任嘉倫於2016年至2024年間簽約「歡瑞世紀」，期間憑藉「大唐榮耀」等作品走紅，登上頭部藝人，他的離開估將對歡瑞世紀造成重大影響。業內人士認為，歡瑞後期未能提供高品質資源，令任嘉倫出演「請君」、「暮色心約」、「烈焰」等劇接連失利，影響了發展。

不過，任嘉倫就算自砍一半片酬，最終400萬的價碼仍比女主王鶴潤高出一倍。

王鶴潤曾參演成毅主演的「蓮花樓」、白敬亭主演的「南來北往」，但都不是女主，且人氣平平。此次搭檔任嘉倫演出「佳偶天成」，兩人咖位懸殊，所以片酬僅是對方一半。

「佳偶天成」改編自十四郎同名小說，講述戰鬼族人陸千喬（任嘉倫飾）為破除詛咒、成為凡人，需歷經換皮、換肉、換骨、換血、換心五關修行，他以假身分與先天道體的修仙者辛湄（王鶴潤飾）契約成婚，本欲事成抽身，卻因辛湄為其復仇之舉，引來仙門步步追剿。

起初，不少觀眾從劇名判斷「又是一部甜寵劇」，沒想到追了幾集後，發現這是一部有深度的仙俠劇，劇中批判虛偽修仙觀，傳遞「冷眼旁觀非大道，未見苦難怎麼渡蒼生」理念，獲得不少共鳴。

王鶴潤飾演先天道體的修仙者辛湄。(取材自微博)
王鶴潤飾演先天道體的修仙者辛湄。(取材自微博)

任嘉倫

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