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劇中看林更新的戲…趙又廷先吐槽後說想你 「打情罵俏」上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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趙又廷(左)和林更新是圈內難得的好兄弟。(取材自微博)
趙又廷(左)和林更新是圈內難得的好兄弟。(取材自微博)

趙又廷和唐嫣主演的新劇「愛情沒有神話」日前開播，劇中一場趙又廷看電視情節，看的竟是林更新的作品。趙又廷特意曬出照片吐槽好哥兒們，「怎麼哪都有你？」結果林更新7分鐘內就回，「你偏要看這個什麼意思？」20分鐘後，趙又廷畫風丕變，溫柔回應「想你了」。從毒舌到走心的反差互動，引發網友熱議，單日話題閱讀量破億。

趙又廷在「愛情沒有神話」中飾演飾演投行精英「何韓」，其中一場戲中角色觀看電視劇的畫面，恰好是林更新參演的作品片段，形成「劇中角色追劇追到好友」趣味聯動。這項隱藏設計被觀眾調侃為「官方按頭嗑兄弟情」。

據悉，趙又廷和林更新2013年合作「狄仁杰之神都龍王」結為好友，後續共同出演「痞子英雄2」、「深夜食堂」等。林更新更曾擔任趙又廷與高圓圓婚禮伴郎，三人常共同出遊。

高圓圓曾公開調侃，「今天是趙又廷和林更新夫婦偕同我出席」，趙又廷則戲稱林更新為「特邀家屬」。

其實，兩人「互損是表象，牽掛是底色」相處模式不是第一次，林更新曾騙趙又廷「鞋丟了」引他見面，最終坦白「其實是想你了」；趙又廷則在林更新發燒時，深夜外出買粥。兩人也曾在生日時互發醜照、上綜藝互相拆台，可說是毫無偶像包袱。

這次趙又廷推出新戲，跟林更新的「打情罵俏」不但上了熱搜，單日閱讀量還破億，被解讀打破傳統宣傳套路。有趣的是，趙又廷這部戲，跟他劇中看林更新演的「玫瑰的故事」，恰好都是改編自亦舒的作品。

高圓圓（右起）曾說「趙又廷和林更新夫婦偕同我出席」。(取材自微博)
高圓圓（右起）曾說「趙又廷和林更新夫婦偕同我出席」。(取材自微博)

趙又廷

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