我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

從影以來最大尺度…馬思純床戰陳昊森 笑稱「享福」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「今晚正好」大膽呈現成人世界「不談永遠，只談今晚」的另類浪漫。(取材自微博)
「今晚正好」大膽呈現成人世界「不談永遠，只談今晚」的另類浪漫。(取材自微博)

由趙八斗執導，馬思純、陳昊森主演的都市愛情電影「今晚正好」近日官宣定檔。據悉，馬思純在片中挑戰從影以來尺度最大的，甚至需要藉助酒精壯膽，她並主動引導搭檔陳昊森進入狀態。該片大膽呈現成人世界「不談永遠，只談今晚」的另類浪漫。

揚子晚報報導，本片此前入圍第16屆北京國際電影節主競賽單元，首映現場反響熱烈，輕盈鬆弛的風格俘獲一眾觀眾的認可，前衛直接的表達更緊密貼合當下年輕人的愛情觀念。

親密戲被讚「拆解成年人情感的真實模樣」；部分觀眾回饋「不敢在地鐵上看預告」，但成片效果因分寸感拿捏精準獲肯定「曖昧拉滿不低俗」。

「今晚正好」講述成熟設計師徐秋（馬思純飾）與年輕作家陳宇宙（陳昊森飾），兩人因意外相遇而在忙碌的北京建立起一夜連結。 從一場「見色起意」的相遇，到天亮前的真心失守，在酒精與夜色的催化下，兩人展開一場充滿不確定性卻又真實動人的愛情冒險。

該片打破傳統愛情片框架，以「一壘是上床，二壘才是接吻」等直白台詞探討現代親密關係邏輯。用「反常規、不矯情」的新鮮視角，鬆弛幽默的喜劇氣質，讓愛情故事跳脫出常規套路。不糾結於沉重的承諾，不書寫懸浮的戀愛童話，而是在鋼筋水泥叢林中，共情每一個孤獨的靈魂，用「享受此時此刻，真誠愛一場」的溫暖治癒力，為觀眾送上一份輕盈靈動的都市生活指南。

據了解，這是馬思純從影以來大尺度的親密戲，拍攝前她特別借助酒精緩解緊張情緒，不過她也強調十分享受過程，「這麼帥的男生在眼前，盡情釋放魅力是種享福」。

地鐵

上一則

受2病所苦 「民歌宗師」韓正皓辭世 愛妻發文：與大家告別啦

下一則

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名

延伸閱讀

獲封「最狠愛情片」…于和偉搭檔高圓圓 網喊：沒想到這麼帶勁

獲封「最狠愛情片」…于和偉搭檔高圓圓 網喊：沒想到這麼帶勁
經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」
像從原著裡走出來… 井柏然演人夫 被讚「迎來最佳賞味期」

像從原著裡走出來… 井柏然演人夫 被讚「迎來最佳賞味期」

觀影說劇／電影版「開端」闢新支線 張若昀搶救眾人性命

觀影說劇／電影版「開端」闢新支線 張若昀搶救眾人性命

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」