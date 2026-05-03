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耍大牌？啞了？劉曉慶亮相「王婆說媒」 迴避拿麥說話

娛樂新聞組／綜合報導
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有網友發布視頻稱，在開封萬歲山武俠城偶遇演員劉曉慶參加花車巡遊和觀眾互動。（取材...
有網友發布視頻稱，在開封萬歲山武俠城偶遇演員劉曉慶參加花車巡遊和觀眾互動。（取材自中國新聞周刊）

有網友近日發布視頻稱，在河南開封萬歲山武俠城偶遇資深女星劉曉慶參加「王婆說媒」活動，劉曉慶戴著墨鏡、手持摺扇與王婆互動，面對王婆多次遞出麥克風的邀約均側身迴避，被部分網友批評她冷淡、「架子大」、「耍大牌」，也有網友為劉曉慶緩頰，說75歲的她近來行程多，可能太累了才沒互動。相關話題上了熱搜，劉曉慶對此解釋稱，她是因為嗓子啞了所以說不出話。

據中國新聞周刊報導，4月29日，有網友發布視頻稱，在開封萬歲山武俠城偶遇劉曉慶參加活動，她參加「王婆說媒」活動，還在花車巡遊時和觀眾互動。現場視頻顯示，劉曉慶身著淺綠色紗裙、頭戴鮮花，乘花車向遊客揮手致意。活動上，劉曉慶還受邀登台揮毫寫下「萬歲山」三個字，筆力遒勁，獲遊客稱讚。

不過，她在登上景區網紅節目「王婆說媒」的舞台後引發部分爭議。視頻中，劉曉慶戴著墨鏡、手持摺扇，面對王婆多次遞麥邀約側身迴避，劉曉慶解釋稱是因為嗓子啞了所以說不出話，「大家把我當大熊貓觀賞就行了」。

但仍有現場遊客和網友表示，劉曉慶此舉似刻意冷淡對待王婆，「架子大，讓場面尷尬」；也有遊客稱，因為天氣炎熱，且此前剛結束話劇演出，行程疲憊，而劉曉慶年逾70，「可能身體吃不消」，且劉曉慶在花車巡遊時和觀眾熱情互動，並無異常。也有網友認為，劉曉慶在現場就說清楚不拿麥說話的原因是嗓子啞了，並非耍大牌，懷疑是被人蹭了流量，況且她前幾天還連軸轉演話劇，本來就累得不行，就算身體扛不住也是正常。

萬歲山武俠城景區工作人員則表示，劉曉慶確實受邀參加景區活動，但不清楚網上所稱爭議，目前也未接到遊客的相關投訴。

開封萬歲山王婆和劉曉慶同台互動時，劉曉慶戴著墨鏡、手持摺扇，面對王婆多次遞麥邀約...
開封萬歲山王婆和劉曉慶同台互動時，劉曉慶戴著墨鏡、手持摺扇，面對王婆多次遞麥邀約側身迴避，被部分網友批評「架子大，讓場面尷尬」。（取材自中國新聞周刊）

河南 劉曉慶

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