效法何潤東？趙文卓披黃金盔甲扮鄭成功 應援「閩超」

趙文卓扮演的鄭成功亮相比賽現場喊「殺」。（視頻截圖）

男星何潤東日前化身項羽現身「蘇超」為項羽家鄉江蘇省宿遷隊贏球。近日「閩超」開打，泉州應當地球迷和網友敲碗，請來曾飾演鄭成功的男星趙文卓，回到鄭成功家鄉泉州應援。趙文卓身披黃金盔甲零片酬亮相，在古戰船上霸氣喊「殺」，全場沸騰。

趙文卓現身「閩超」（2026年福建省城市足球聯賽）源於4月29日，一名網友在泉州文旅官方帳號下留言：「蘇超宿遷把『項羽』何潤東請來了，咱們泉州能不能也把『鄭成功』請來？趙文卓演過的那個」，這條評論隨即引來成千上萬條留言敲碗，泉州文旅小編回覆 「我們想想辦法」。沒想到4月30日，泉州文旅就官宣趙文卓確認出席5月2日晚的閩超聯賽泉州主場，以電影「英雄鄭成功」中經典形象為泉州隊助陣，讓大批網友和球迷嗨翻。

趙文卓扮演的鄭成功亮相比賽現場。（取材自泉州晚報）

趙文卓曾飾演黃飛鴻、霍元甲、戚繼光，有影評人稱他是「英雄專業戶」，而其中被認為最特殊的就是他在2001年由吳子牛導演拍攝的「英雄鄭成功」裡飾演鄭成功，那年他才20多歲。趙文卓後來憑藉鄭成功一角獲得了第21屆金雞獎最佳男主角提名，電影拍攝地就在福建。

何潤東以項羽之姿零片酬現身「蘇超」，據泉州晚報報導，趙文卓接到泉州邀約，不僅幾乎沒猶豫就答應，官方稱活動以公益性質出席，僅由主辦方承擔基礎差旅成本，趙文卓只跟團隊說了一句：這事兒跟錢沒關係。

趙文卓扮演鄭成功乘坐古代戰船繞場一周。（視頻截圖）

5月1日晚，泉州主場對陣福州賽前，趙文卓扮演的民族英雄鄭成功乘坐古戰場外觀的福船彩車入場並繞場一周，為「泉州子弟」打call。「泉州子弟何在？」，「在！」，「八閩子弟何在？」，「在！」隨著趙文卓鏗鏘發問，全場觀眾齊聲應答，聲浪響徹體育場。「傳令各船，起錨揚帆！操練起來、強我體魄、愛拼敢贏、振興中華」號令下，趙文卓揮劍高喊，全場群情激昂，「泉州必勝！閩超必勝！」的吶喊震耳欲聾。

相關話題登上熱搜，不少網友點讚「泉州學得很快」，雖然泉州在當晚沒贏球，但隨趙文卓而來的破紀錄觀戰人數和周邊經濟效益，已成功帶動從「看一場球」到「赴一座城」的熱潮。