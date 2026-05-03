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方大同驟逝1年多 蕭敬騰解禁思念 全家福罕曝光

記者林士傑／即時報導
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蕭敬騰在瀋陽舉辦「野生」巡演。(圖／喜鵲娛樂提供)
蕭敬騰在瀋陽舉辦「野生」巡演。(圖／喜鵲娛樂提供)

歌手蕭敬騰（老蕭）跟已故的歌手方大同私交甚篤，昨晚在瀋陽舉辦「野生」巡演，忍痛獻唱對方替他創作的「Say A Lil Something」，他感性表示：「去年怕自己沒辦法面對，唱的時候都會想念大同，所以都沒有唱，但今年選擇換個方式想念他。」

彼此曾是同門，老蕭的老婆Summer和方大同也是好友，在方大同去年2月病逝之後，老蕭深怕觸景生情，很長一段時間不敢聽、更無法演唱方大同的作品。慢慢調整心情之後，他現在希望將思念化為最實際的音樂傳遞，並要求將方大同錄製的合聲「推大、推滿」，讓故友的聲音重現場。深深感動5萬名觀眾，

蕭敬騰忍痛獻唱方大同替他創作的歌曲。(圖／喜鵲娛樂提供)
蕭敬騰忍痛獻唱方大同替他創作的歌曲。(圖／喜鵲娛樂提供)

不過，老蕭前陣子罹患腸胃型感冒，出發前連續兩天打點滴治療，抱病登台仍帶來滿滿能量，以吉他Solo獻唱「王子的新衣」，讓粉絲尖叫不斷。昨晚是全面升級的戶外場，他跟團隊斥資上億元打造巨型LED舞台等，並透露因為左手受傷，先前無法如常演奏，決定換手重新練習吉他，「從基礎調整，只為再次親自站上舞台演奏」。

此外，他希望能夠更加貼近看台區的觀眾，驚喜搭乘「幸運兔環場車」演唱「阿飛的小蝴蝶」等歌曲，掀起陣陣歡呼。昨晚正好是蕭爸爸的生日，老蕭帶著家人同行，爸媽也搶先一睹「幸運兔環場車」的真面目，會後開心吃大餐慶生。

蕭敬騰(前排中)與老婆Summer(後)、媽媽(前排右)一起替爸爸慶生。(圖／喜...
蕭敬騰(前排中)與老婆Summer(後)、媽媽(前排右)一起替爸爸慶生。(圖／喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰

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