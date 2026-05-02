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素顏被偷拍 王菲「一句話」回應引全網共鳴

娛樂新聞組／綜合報導
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王菲被拍到現身北京藝術中心，觀看尹昉(圖)主演的話劇「浮士德」。（取材自微博）
王菲被拍到現身北京藝術中心，觀看尹昉(圖)主演的話劇「浮士德」。（取材自微博）

華語歌壇天后王菲近年淡出淡出演藝圈，形成「半退隱」狀態，只有偶爾才會參加高規格演出，例如在央視春晚演出。近日，王菲現身北京藝術中心，觀看尹昉主演的話劇「浮士德」，沒想到遭到路人近距離偷拍。但她隨性回應「你管她幹啥」，30年如一日的「菲式」鬆弛人生引起全網共鳴。

當天，王菲身穿紫色運動外套、扎著丸子頭，戴口罩全素顏現身北京藝術中心。當時，有疑似代拍人員近距離拍攝她，一旁隨行人員準備上前制止，沒想到王菲直接阻攔，淡然說道，「沒事啊，你管她幹啥，別管別管」，全程溫和從容，沒有絲毫怒氣。

相關事件隨即衝上熱搜，相關話題單日閱讀量破億。多數網友欣賞其從容態度，大讚「真正的鬆弛，從來不是演出來的」、「還是一如既往的颯爽」、「王菲活的太瀟灑了」、「眼神中透露出無盡的自信與力量」。

整起事件讓網友想起王菲早年面對媒體追問時的名言「跟你有什麼關係」。

1999年，王菲與竇唯離婚期間，在產品發布會上有記者追問她關於婚變的私人問題，王菲板著臉反問，「跟你有什麼關係啊？」當記者以「你是公眾人物，大家想知道啊」為由繼續追問時，王菲再次回嗆，「我是公眾人物，就要把所有的事告訴你們嗎？」坦率態度一度引起話題。

此外，也有不少人好奇王菲和演員尹昉的關係。據悉，尹昉是王菲女兒竇靖童多年好友，王菲曾在2024年「浮士德」北京首演時，送上親筆簽名花籃祝賀，被解讀為天后愛屋及烏，為晚輩「撐場子」。

王菲(圖)被拍到現身北京藝術中心，觀看尹昉主演的話劇「浮士德」。（取材自微博）
王菲(圖)被拍到現身北京藝術中心，觀看尹昉主演的話劇「浮士德」。（取材自微博）

王菲

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