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「蜜語紀」正宮清潔服穿成訂製服 與鍾漢良床榻纏綿火熱逼真

記者趙大智／即時報導
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朱珠把清潔員制服穿出高級感在網路上引發熱議。（圖／愛奇藝國際版提供）
朱珠把清潔員制服穿出高級感在網路上引發熱議。（圖／愛奇藝國際版提供）

不老男神鍾漢良與氣質女神朱珠所主演的「蜜語紀」，播放成績一路逆襲，如今穩居冠軍寶座，近期劇情終於迎來紀封（鍾漢良 飾）與許蜜語（朱珠 飾）的雙向奔赴，上演火熱床戲，甜蜜炸出螢幕。

而對比出軌渣夫聶予誠（經超 飾）與小三魯貞貞（李夢 飾）的婚後生活，經不起生活中觀念的落差，從「愛」變成相互折磨，尤其在聶予誠確診罹患胃癌之後，家庭摩擦也變得更加劇烈，兩方形成強烈對比。

鍾漢良再以霸總角色圈粉無數，他受訪提及對於角色理解，「大家不要被他光鮮亮麗的外表騙了，他在過程中也有很多挫折、困難過不去，所以如果大家跟紀封一樣都是打工人，可能會有很多地方感同身受。」他認為角色很接近生活，因為紀封不只是展示自己的能力，而是把困難一個個解決，真實呈現出職場上可能會碰到的問題，也是較能引發觀眾共鳴的地方。

朱珠在劇中歷經婚變，從豪門太太變成清潔人員，從零做起重回職場，聊起對角色的看法，朱珠坦言「她這個故事雖然不是說很複雜，但她很真實，可以反映很多女性的心路歷程，雖然說有的可能不一定那麼極端，但或多或少會經歷她的一些心境，很能打動我。」

其中朱珠因為優雅氣質出眾，在劇中穿上清潔員制服時，因為太漂亮，引發觀眾熱議，稱「簡直把清潔服穿出高級訂製感」「也想買一套回家做打掃時穿」，對此朱珠也笑稱「謝謝大家對於許蜜語的保潔服這麼感興趣，我最近都想買一套在家打掃衛生時穿了。」

在劇中鍾漢良與朱珠關關難過關關過，提起這段「熟齡戀曲」，鍾漢良坦言：「它不是乾柴烈火的那種，而是從旁默默觀察，發現這個人不一樣，有種同類相惜的感覺，無形中想要在旁邊輔助她，而不是替她去打仗，比較像成年人世界的一種浪漫。」

鍾漢良（上）與朱珠的熟齡戀頗吸睛。（圖／愛奇藝國際版提供）
鍾漢良（上）與朱珠的熟齡戀頗吸睛。（圖／愛奇藝國際版提供）

鍾漢良再次以霸總形象圈粉無數。（圖／愛奇藝國際版提供）
鍾漢良再次以霸總形象圈粉無數。（圖／愛奇藝國際版提供）

鍾漢良（上）與朱珠床戲超火熱。（圖／愛奇藝國際版提供）
鍾漢良（上）與朱珠床戲超火熱。（圖／愛奇藝國際版提供）

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