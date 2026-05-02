跳出古偶舒適圈…劉宇寧挑戰掃黑正劇 對上「好久不見戲骨」

劉宇寧挑戰掃黑正劇「鐵證」。(取材自微博)

大陸男星劉宇寧 近日在巡迴演唱會收官戰報中，正式確認將主演掃黑題材新劇「鐵證」，該劇是中央政法委重點指導的「掃黑三部曲」收官之作。目前，網上紛紛猜測他將扮演正派刑警「高原」，但也有人稱反派黑老大「韓永強」更適合他。據悉，這是劉宇寧第一次跨足正劇，他的轉型突破成為公眾關注焦點。

「鐵證」由「掃黑風暴」導演五百與「破冰行動」編劇陳育新聯手打造，劇情以2008年至2018年真實掃黑案件改編，聚焦「掃黑除惡常態化」過程，主打硬核刑偵敘事。該劇已於日前在雲南開機，預計明年開播。

近日，劉宇寧在直播中被粉絲告知自己因新劇「鐵證」登上時，一臉疑惑地詢問「是好話嗎」，隨後幽默即興表演台詞「燥候高sir」，被解讀默認飾演的角色是正派刑警「高原」。

據了解，跳出古偶舒適圈的劉宇寧為了貼近角色，主動減重、接受武術特訓，並獲孫紅雷親自指導演技，被視為從古偶轉型為正劇的關鍵一步。目前，騰訊影片未開機預約量已破1.8萬，空降平台熱搜前五；微博 話題單日閱讀量超過188億。

引人注意的是，「鐵證」中的反派黑老大將由許久未推新作的戲骨孫紅雷擔綱。其實，劉宇寧和孫紅雷早在綜藝「地球超新鮮」就建立默契，孫紅雷曾多次公開表示欣賞劉宇寧的敬業與天賦，節目中互動被稱為「雷宇交加」。

傳劉宇寧與孫紅雷將有超過70場對手戲，涉及心理攻防、證據鏈賽局等硬派劇情，被業界視為「兩代演員的演技授業貼文」。