田曦薇撕甜妹標籤演女警…導演誇「身上有特別幹凈少年氣」

田曦薇在劇中飾演新人女警，演技生動鮮活。(取材自微博)

由王驍、田曦薇、王傳君主演的荒誕懸疑喜劇「低智商犯罪」5月4日開播，近日因「逐玉」暴紅的田曦薇在劇中飾演新人女警李茜，她素顏警服造型顛覆甜妹標籤，生動鮮活演技，成為全劇亮點。

「低智商犯罪」改編自紫金陳的同名小說，劇情圍繞一宗刑警隊長被害的懸案展開，倒楣警察張一昂（王驍飾）被調離一線刑偵，卻因一封匿名舉報信被意外調回三江口頂替空缺。他在這裡遇到了經驗尚淺但膽大包天的女警李茜（田曦薇飾），沒想到破案全靠笨賊對手助攻，節奏輕快解壓。

揚子晚報報導，田曦薇飾演的李茜與王驍飾演的「佛系神探」張一昂組成反差師徒，一個熱血莽撞，一個佛系躺平，互懟中默契十足，笑點拉滿。有觀眾點評，「田曦薇演技細膩到位，勘察現場的專注認真、面對歹徒的冷靜狠勁、和搭檔互懟時的靈動俏皮，又狠又萌，層次分明」。

看片會現場，導演劉海波開啟「猛誇模式」，他表示，與田曦薇的合作非常驚喜，「她身上有特別幹淨的少年氣和韌勁兒，穿上制服她就是李茜本人。小田還拉高了警隊的顏值」，更狂讚田曦薇將新人女警在職場裡的處事分寸與成長弧光，都演繹得格外生動鮮活。

而原著作者紫金陳也說自己有兩大驚喜，一是劇集在搞笑中保留了懸念，且懸念感比原著更強；二是，這部劇播出之前，田曦薇火了。

據悉，被稱為「懸疑大王」的紫金陳，此前作品改編的「隱秘的角落」、「沉默的真相」、「無證之罪」等均收穫口碑與熱度雙豐收。而「低智商犯罪」是他唯一一本喜劇小說。

「低智商犯罪」以生活化寫實手法，刻畫了鮮活立體的人物群像。更重要的是，該劇創新將懸疑罪案與荒誕喜劇兩大風格相融，在競爭激烈的犯罪題材賽道中形成了鮮明特色。