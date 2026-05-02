從影以來最大尺度…馬思純「今晚正好」床戰陳昊森 笑稱「是種享福」

「今晚正好」大膽呈現成人世界「不談永遠，只談今晚」的另類浪漫。(取材自微博)

由趙八斗執導，馬思純、陳昊森主演的都市愛情電影「今晚正好」近日官宣定檔。據悉，馬思純在片中挑戰從影以來尺度最大的，甚至需要藉助酒精壯膽，她並主動引導搭檔陳昊森進入狀態。該片大膽呈現成人世界「不談永遠，只談今晚」的另類浪漫。

揚子晚報報導，本片此前入圍第16屆北京國際電影節主競賽單元，首映現場反響熱烈，輕盈鬆弛的風格俘獲一眾觀眾的認可，前衛直接的表達更緊密貼合當下年輕人的愛情觀念。

親密戲被讚「拆解成年人情感的真實模樣」；部分觀眾回饋「不敢在地鐵 上看預告」，但成片效果因分寸感拿捏精準獲肯定「曖昧拉滿不低俗」。

「今晚正好」講述成熟設計師徐秋（馬思純飾）與年輕作家陳宇宙（陳昊森飾），兩人因意外相遇而在忙碌的北京建立起一夜連結。 從一場「見色起意」的相遇，到天亮前的真心失守，在酒精與夜色的催化下，兩人展開一場充滿不確定性卻又真實動人的愛情冒險。

該片打破傳統愛情片框架，以「一壘是上床，二壘才是接吻」等直白台詞探討現代親密關係邏輯。用「反常規、不矯情」的新鮮視角，鬆弛幽默的喜劇氣質，讓愛情故事跳脫出常規套路。不糾結於沉重的承諾，不書寫懸浮的戀愛童話，而是在鋼筋水泥叢林中，共情每一個孤獨的靈魂，用「享受此時此刻，真誠愛一場」的溫暖治癒力，為觀眾送上一份輕盈靈動的都市生活指南。

據了解，這是馬思純從影以來大尺度的親密戲，拍攝前她特別借助酒精緩解緊張情緒，不過她也強調十分享受過程，「這麼帥的男生在眼前，盡情釋放魅力是種享福」。