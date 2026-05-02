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為接戲「不讓換衣服」…黃燦燦意外揭「浪姐」幕後剪輯邏輯

娛樂新聞組／即時報導
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黃燦燦爆料「浪姐」工作人員不讓她換衣服。(取材自微博)
黃燦燦爆料「浪姐」工作人員不讓她換衣服。(取材自微博)

以「武大校花」名號出道的大陸女星黃燦燦，近日在「乘風2026」（浪姐7）初舞台錄製時，因節目組要求連續兩天穿同一套服裝，她當場耿直反問「不是直播嗎？為什麼不讓我換衣服」，意外揭綜藝幕後剪輯邏輯，真實反應成熱議焦點

初舞台內容分兩天錄製，節目組為確保後期剪輯能順利「接戲」，避免畫面拼接時因造型不同而穿幫，要求所有姐姐連續兩天穿著同一套服裝。但此要求讓黃燦燦十分困惑，心想「這不是直播嗎？大家都知道是第二天了，為什麼不讓我換衣服？」

對此，工作人員解釋，「要顯示出你們一直在看這個，就很合理」，此番回覆讓一旁聽黃燦燦吐槽的孫怡、謝娜笑翻，孫怡調侃稱「看了一宿是吧」，謝娜接著笑說，「你接的戲肯定是一直坐在那裡，晚上都沒回去，你太愛這個舞台了，你不願意離開，看一宿。」

隨後聊到與孫怡撞衫話題時，黃燦燦被問到「有想過換衣服嗎？」她直言「沒預算多帶一套禮服」，謝娜更延續將節目組「接戲」要求，笑說「因為接戲只準備一套」，三人再度笑翻。

其實，黃燦燦為了「防惡剪」，避免鏡頭被隨意拼接，會頻繁更換丸子頭、高馬尾等髮型來增加畫面辨識度。這次服裝被限制，她也延續此策略，改用多變髮型來弱化造型單一感。而她這次提問意外揭開綜藝為呈現「直播效果」犧牲藝人自主權的行業現狀，引發對「真實感」與「工業化流程」平衡的討論。

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