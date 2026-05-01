伊能靜挨轟寵過頭仍堅持挺兒 庾恩利神隱 網：真是親媽

伊能靜（右）力挺愛兒。（取材自微博）

24歲庾恩利將吸管放入網紅好友「碳酸」口中吸她喝進的飲料，譁眾取寵的行為受到抨擊，短片下架，但老媽伊能靜 跳出來護子，還要外界「麻煩攻擊我」。網友好奇小哈利都24歲成年人了，為何不讓他自己解釋，伊能靜也接招：「他不用解釋，因為我同意的。」認為自己在娛樂圈久了更有經驗。

伊能靜發長文護子，強調那支影片發布前曾問過她，她認為年輕人惡搞一下很可愛，認為是老年人才帶著鄙夷，思想陳舊，過度解讀年輕人的相處模式。

但兒子都這麼大了，還要老媽護航，自己躲在後面不解釋，伊能靜態度強硬，認為當初是自己同意兒子團隊發表，後果就由她承擔，「他成年但娛樂工作我更有經驗，我的判斷我是決定的人，結果就該我承擔，這才是成年人」。

網友可不留情：「只有親媽才會覺得兒子幹啥都可愛，別人沒有贊同的義務。」而伊能靜提到兒子從國外留學回來，決定留在祖國，無論人情或包容都是恩利非常感恩的，這兩年謹言慎行，難道00後的年輕人有深厚感情下（指那位網紅情同家人）搞笑一下就要被刻薄眼花對待嗎？她的「祖國說」也慘遭批評，有人認為大家不必批判恩利行為，但扯到祖國就太無謂。