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破不和傳聞…陳坤、黃曉明同步曬「神仙班級」合照 她意外成焦點

娛樂新聞組／即時報導
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北影96班素有「神仙班級」之稱。(取材自微博)
北影96班素有「神仙班級」之稱。(取材自微博)

大陸兩位知名大咖陳坤與黃曉明近日同步於微博曬出「北影96班」班級聚會合照，引發全網對「神仙班級」集體回憶殺。最引人關注的還是久未公開露面的趙薇也驚喜現身，照片一出瞬間攻占微博熱搜榜。

陳坤配文「北京電影學院表演系96班30年」，黃曉明則寫道，「在30號的這天分享30周年的我們，最可愛的大家！最好的北京電影學院表演系96班」，兩人均在4月30日發布。從照片中可見，全員身穿印有「北京電影學院」字樣的紀念上衣，師生圍坐階梯大合照，班主任崔新琴居於C位。

這次聚會最大焦點莫過於許久未亮相的趙薇。合照中，趙薇臉上掛著燦爛笑容，相當放鬆。她的現身不僅展現與老同學的深厚感情，更以行動粉碎與陳坤鬧翻的流言蜚語。三位昔日的「北影三劍客」再度合體，也讓粉絲激動直呼，「這畫面等了太久」。

據悉，趙薇和陳坤早期交情甚篤，堪稱死黨，但後來因陳坤未公支持趙薇導演處女作「致青春」等多起事件傳出不和，漸行漸遠。這次兩人同框被指是一場破冰之舉。

北影96班有「神仙班級」之稱，主要因班級中有超過8成人至今仍活躍於影視圈，其中不乏影帝、影后及名導，且該班堅持每年聚會的傳統，也被網友讚譽為「演藝圈清流」。據了解，「北影96班」有趙薇、陳坤、黃曉明、郭曉東、顏丹晨、祖峰、何琳、孔維、張恆等23人。

趙薇 黃曉明 微博

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