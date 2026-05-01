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從圓潤形象變清冷美人… 金靖暴瘦到網友直呼「認不出來」

娛樂新聞組／即時報導
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暴瘦後的金靖鎖骨明顯、下頜線鋒利。(取材自微博)
暴瘦後的金靖鎖骨明顯、下頜線鋒利。(取材自微博)

因參加喜劇綜藝秀、喜劇小品踏入演藝圈的大陸女星金靖，一向給人身材圓潤、喜劇節奏感強的印象。近日，她在西雙版納拍戲的路透照曝光，身形暴瘦到網友直呼「認不出來」，尤其鎖骨明顯、下頜線鋒利、腰腹緊緻的變化，與昔日形象形成強烈反差。

金靖曾在「雲之羽」中飾演「宮紫商」，與張凌赫飾演的男主角「宮子羽」是堂姊弟關係，她在劇中活潑討喜、熱情奔放，被觀眾譽為劇中的「最大顯眼包」，承包全劇笑點。此外，她還演過「我在他鄉挺好的」、「長空之王」，均讓觀眾留下深刻印象。

金靖一向給人圓臉嬰兒肥、親和力十足的喜劇形象，沒想到，在近日曝光的近照中，她竟暴瘦成四肢纖細、體態輕盈的「清冷美人」。有網友認不出她，甚至誤以為是新出道的演員。

據悉，金靖在懷孕時曾因過度健身導致食慾大增，體重一度升至近60公斤。後來改為每周3次慢跑、2次力量塑形，反而促進體脂下降。

金靖分享的減肥方式為「麻辣燙減肥法」，她選擇番茄清湯鍋底，依「兩拳蔬菜+一掌蛋白+一拳粗糧」搭配，避開花生醬等高熱量沾料，只用蒜蓉小米辣調味，有效控制熱量攝取。據悉，她從產後70公斤開始減重，目前減至約45公斤。

張凌赫

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