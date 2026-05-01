自動續約條款像賣身契？演藝酬勞像開盲盒？ 吳宣儀合約爆爭議

吳宣儀近期與經紀公司「樂華娛樂」爆發合約爭議。(取材自微博)

憑藉南韓 女團「宇宙少女」、綜藝選秀「火箭少女101」走紅的大陸女星吳宣儀，近期與經紀公司「樂華娛樂」爆發合約爭議，成為娛樂圈熱議話題。近日，一段吳宣儀母親赴公司談判的關鍵影片首度曝光，影片中雙方針鋒相對，其中「自動續約條款」和「十年未獲合約知情權」兩大核心爭議，引發全網關注。

談判影片中，吳母憤怒指控吳宣儀自出道以來長達10年的時間，母女倆竟從未親眼見過任何一份影視作品或商業代言的合約原件。吳母直言，過去多次向樂華索要相關合約，皆被以「涉及公司秘密」為由強硬拒絕，甚至爆料所有合約細節吳宣儀本人都未曾審閱，竟全由樂華單方面代簽。讓網友紛紛砲轟「簡直是資訊黑箱」。

除了合約知情權受阻，報酬分配也是談判桌上的導火線。吳宣儀方指控，演藝酬勞長期由公司片面決定，具體核算標準始終神祕不透明，藝人只能被動接受結算後的數字，被形容為「盲盒式收入」。這種權力極度不對等的模式，讓藝人即便辛勤工作，也難以掌握自己應得的權益，引發業界對經紀公司財務透明化的檢討聲浪。

據悉，吳宣儀與樂華的10年長約原定於2026年2月24日到期，吳雖於2月初便發律師函表態不再續約，但樂華卻主張合約第九條規定「單方不同意即自動續約一年」，且該條款疑似具備可無限次觸發的機制。吳宣儀律師團主張，此類「自動續約」屬無效格式條款，嚴重違反公平與自願原則。

而日前一度傳出吳母赴公司談判卻被趕出來。對此，樂華娛樂發表聲明否認驅趕家屬及拒絕提供合約，並強調案件已交由司法處理。