我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI資本支出2027年衝破1兆美元 投資回報分歧成焦點

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

自動續約條款像賣身契？演藝酬勞像開盲盒？ 吳宣儀合約爆爭議

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳宣儀近期與經紀公司「樂華娛樂」爆發合約爭議。(取材自微博)
吳宣儀近期與經紀公司「樂華娛樂」爆發合約爭議。(取材自微博)

憑藉南韓女團「宇宙少女」、綜藝選秀「火箭少女101」走紅的大陸女星吳宣儀，近期與經紀公司「樂華娛樂」爆發合約爭議，成為娛樂圈熱議話題。近日，一段吳宣儀母親赴公司談判的關鍵影片首度曝光，影片中雙方針鋒相對，其中「自動續約條款」和「十年未獲合約知情權」兩大核心爭議，引發全網關注。

談判影片中，吳母憤怒指控吳宣儀自出道以來長達10年的時間，母女倆竟從未親眼見過任何一份影視作品或商業代言的合約原件。吳母直言，過去多次向樂華索要相關合約，皆被以「涉及公司秘密」為由強硬拒絕，甚至爆料所有合約細節吳宣儀本人都未曾審閱，竟全由樂華單方面代簽。讓網友紛紛砲轟「簡直是資訊黑箱」。

除了合約知情權受阻，報酬分配也是談判桌上的導火線。吳宣儀方指控，演藝酬勞長期由公司片面決定，具體核算標準始終神祕不透明，藝人只能被動接受結算後的數字，被形容為「盲盒式收入」。這種權力極度不對等的模式，讓藝人即便辛勤工作，也難以掌握自己應得的權益，引發業界對經紀公司財務透明化的檢討聲浪。

據悉，吳宣儀與樂華的10年長約原定於2026年2月24日到期，吳雖於2月初便發律師函表態不再續約，但樂華卻主張合約第九條規定「單方不同意即自動續約一年」，且該條款疑似具備可無限次觸發的機制。吳宣儀律師團主張，此類「自動續約」屬無效格式條款，嚴重違反公平與自願原則。

而日前一度傳出吳母赴公司談判卻被趕出來。對此，樂華娛樂發表聲明否認驅趕家屬及拒絕提供合約，並強調案件已交由司法處理。

南韓

上一則

伊能靜挨轟寵過頭仍堅持挺兒 庾恩利神隱 網：真是親媽

下一則

馬景濤嫌小26歲女友脾氣差 她開嗆：只針對脾氣差的人

延伸閱讀

有藝人3個月丟13代言？ 「琉璃」男星被點名是苦主

有藝人3個月丟13代言？ 「琉璃」男星被點名是苦主
「逐玉」難救 前中國影視龍頭華誼兄弟面臨破產重整

「逐玉」難救 前中國影視龍頭華誼兄弟面臨破產重整
愛奇藝稱AI藝人庫「上百明星簽約」 張若昀等人否認授權

愛奇藝稱AI藝人庫「上百明星簽約」 張若昀等人否認授權
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消