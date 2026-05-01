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王鶴棣「黑夜告白」變身警察追兇…「川普」台詞被笑像背書

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王鶴棣的川普台詞成為全劇槽點。(取材自微博)
王鶴棣的川普台詞成為全劇槽點。(取材自微博)

由演技派男星潘粵明搭檔王鶴棣主演的懸案追兇劇「黑夜告白」日前開播，熱度雖高但口碑兩極，潘粵明憑藉精湛演技成功打造懸疑氛圍；王鶴棣的演技評價分化，台詞和角色適配度也引發爭議。

揚子晚報報導，「黑夜告白」以一起離奇失蹤事件作為起點，1997年，一對父女在元龍里小區神秘消失，將資深警察何遠航（潘粵明飾）與新晉警員冉方旭（王鶴棣飾）卷入其中，兩人從針鋒相對到漸生默契，誤以為要查明失蹤真相，卻在後來的18年間陸續發現新的線索、相關案件再次發生。

潘粵明飾演的刺頭片警何遠航有血性、有匪氣；王鶴棣則在1997年的新晉警員、2002年的刑警隊長和2015年中年失意教師三種狀態中切換。

報導說，有網友表示，開播前幾集的節奏還不錯，開頭就交代了元龍里電梯案，1997年和2015年的故事雙線並行，轉場很絲滑，還在緊張的案件中穿插著搞笑元素，來緩解緊迫感。但也有網友表示，故事有點老套，劇情一驚一乍的，又是師父帶一個衝動的徒弟，去破一個看似很難破的案件。

在演技評價上，潘粵明演的老刑警何遠航橫跨18年，從圓滑世故到執念追兇的轉變層次分明。微表情和眼神戲精準傳遞人物滄桑感與內心掙扎，被讚「撐起全劇質感」，尤其徒弟犧牲時的悲痛演繹堪稱高光。

以寸頭、素顏、鬍渣造型出演刑警冉方旭的王鶴棣，刻意摒棄古偶美男濾鏡，獲觀眾認可角色接地氣，但在劇中全員方言環境下，王鶴棣的川普（意指四川普通話）台詞成為槽點。部分觀眾認為其發音含糊、斷句生硬，尤其在審訊戲中被批「像背書」，削弱懸疑氛圍。而在和潘粵明對戲時，也被網友吐槽氣場被壓制。

潘粵明演技獲讚「撐起全劇質感」。(取材自微博)
潘粵明演技獲讚「撐起全劇質感」。(取材自微博)

川普 王鶴棣

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