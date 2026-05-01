豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

由香港 影帝梁朝偉 主演的文藝片「寂靜的朋友」，豆瓣評分達7.9，但高口碑未能轉化為票房動力，上映四天票房才300萬元，與業界預期的5000萬相去甚遠，這一反差引發了對藝術片生存困境的廣泛討論

「寂靜的朋友」上映以來，深受文藝片愛好者喜愛，但票房表現不如預期。上映首日票房僅104萬元，排檔占5.9%，上座率低至1%；貓眼預測最終票房不足500萬元。

據悉，「寂靜的朋友」以德國 中世紀大學城馬爾堡的植物園為背景，講述百年來與一棵銀杏樹靜靜矗立，見證著三個時代中人與自然之間的深層聯結。

揚子晚報報導，，上映以來，許多文藝片愛好者在社交平台上一片叫好。不少人看完電影發文說「萬物皆有靈，植物是寂靜的朋友」。更有觀眾指出，電影節奏極慢，這是導演的用意，「慢下來，重新觀察光影、風和葉子的細微變化，獲得一次久違的沉思體驗」。也正是因為節奏慢，電影時長又有147分鐘，所以不少觀眾也表示「很好睡，睡了一場好覺」。

此外，因為電影與樹相關，還有網友將「寂靜的朋友」與王家衛電影「花樣年華」勾連。豆瓣高讚評論寫道，「梁朝偉與樹洞的秘密在20年後被公開」。這裡指的是，梁朝偉在「花樣年華」中對著樹洞傾訴的鏡頭，似乎這一影史經典名場面有了當下的回應。

不過，很多影迷粉絲認為，「寂靜的朋友」與梁朝偉很適配。這些年，梁朝偉常以「孤獨」引發關注。此前，他一個人飛去巴黎餵鴿子；獨自去影院時為了不被打擾，他會一次性買下六個座位，只坐其中一個。

不過，在快節奏的當下，追求爽點和反轉的影視創作環境下，「寂靜的朋友」顯得很是格格不入。在此前公開活動中，梁朝偉早就表示，希望大家以平常心看這部電影，「這不是難懂的藝術片，只是一次安靜的、人與自然的對話。就像我和那棵銀杏樹的相遇——慢一點，靜一點，就能聽見彼此的心跳和呼吸」。他更是坦言，「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西」。